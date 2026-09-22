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Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ купить с доставкой в Москве
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Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ

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Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 1
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 2
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 3
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 4
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 5
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 6
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 7
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 8
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 9
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 10
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 11
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 12
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 13
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 14
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 15
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 16
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 17
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 18
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 19
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 20
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Страховочный трос
Да
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 1
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 2
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 3
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 4
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 5
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 6
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 7
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 8
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 9
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 10
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 11
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 12
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 13
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 14
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 15
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 16
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 17
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 18
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 19
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 20
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719519
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Комплектация
адаптер питания, пульт ДУ, документация, салфетки (26 шт.), страховочный трос, флакон
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
650
Размеры в упаковке, см
30х30х24
Вес, кг.
2.55

Описание товара Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ

Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-121 UltraClear поможет быстро и эффективно очистить внутреннюю и наружную поверхность оконного полотна. В ПОДАРОК МЫ ПОЛОЖИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ! В комплекте 26 ЧИСТЯЩИХ САЛФЕТОК, 2 дополнительных кольца, страховочный трос длиной 4 метра с карабином для подстраховки.Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-121 UltraClear не только сделает окна чистыми, но и обеспечит безопасность покупателя. Теперь не придется рисковать и мыть окна снаружи. Мощности в 80 Вт достаточно, чтобы робот смог очищать 1 м2 за 4 мин. У робота-мойщика окон SONNEN Tech RWC-121 UltraClear три рабочих режима, переключение которых осуществляется с пульта ДУ. Робот-мойщик оборудован резервным аккумулятором, при отключении питания он начнет звать на помощь. Также мы оборудовали данного робота датчиком предотвращения падения. Можно спокойно мыть безрамочные окна, робот без проблем обнаружит подрамник и скорректирует движение. На внутренней части крышки упаковки мы добавили понятную инструкцию, как пользоваться данным чудом техники. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО изучите подробную инструкцию во вложении. Дополнительно мы вложили бутылочку для средства для очистки окон. Тип уборки: влажная, сухая. Количество режимов работы: 3. Количество салфеток: 26. Потребляемая мощность: 80 Вт. Тип двигателя: коллекторный. Уровень шума: 65 дБ. Звуковая индикация работы: да. Время аварийного удержания: 20 мин. Основное питание: 220В. Резервный аккумулятор: да. Тип аккумулятора: Li-ION. Ёмкость аккумулятора: 650 мАч. Типы очищаемой поверхности: кафель, керамика, пластика, сплошные влагостойкие поверхности, стекло. Цвет: белый Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 456183. Штрихкод - 4606224399218

Отзывы о товаре Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Комплектация
адаптер питания, пульт ДУ, документация, салфетки (26 шт.), страховочный трос, флакон
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
650
Описание
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-121 UltraClear поможет быстро и эффективно очистить внутреннюю и наружную поверхность оконного полотна. В ПОДАРОК МЫ ПОЛОЖИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ! В комплекте 26 ЧИСТЯЩИХ САЛФЕТОК, 2 дополнительных кольца, страховочный трос длиной 4 метра с карабином для подстраховки.Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-121 UltraClear не только сделает окна чистыми, но и обеспечит безопасность покупателя. Теперь не придется рисковать и мыть окна снаружи. Мощности в 80 Вт достаточно, чтобы робот смог очищать 1 м2 за 4 мин. У робота-мойщика окон SONNEN Tech RWC-121 UltraClear три рабочих режима, переключение которых осуществляется с пульта ДУ. Робот-мойщик оборудован резервным аккумулятором, при отключении питания он начнет звать на помощь. Также мы оборудовали данного робота датчиком предотвращения падения. Можно спокойно мыть безрамочные окна, робот без проблем обнаружит подрамник и скорректирует движение. На внутренней части крышки упаковки мы добавили понятную инструкцию, как пользоваться данным чудом техники. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО изучите подробную инструкцию во вложении. Дополнительно мы вложили бутылочку для средства для очистки окон. Тип уборки: влажная, сухая. Количество режимов работы: 3. Количество салфеток: 26. Потребляемая мощность: 80 Вт. Тип двигателя: коллекторный. Уровень шума: 65 дБ. Звуковая индикация работы: да. Время аварийного удержания: 20 мин. Основное питание: 220В. Резервный аккумулятор: да. Тип аккумулятора: Li-ION. Ёмкость аккумулятора: 650 мАч. Типы очищаемой поверхности: кафель, керамика, пластика, сплошные влагостойкие поверхности, стекло. Цвет: белый Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 456183. Штрихкод - 4606224399218
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Отзывы


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