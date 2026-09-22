Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-121 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-121 UltraClear поможет быстро и эффективно очистить внутреннюю и наружную поверхность оконного полотна. В ПОДАРОК МЫ ПОЛОЖИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ! В комплекте 26 ЧИСТЯЩИХ САЛФЕТОК, 2 дополнительных кольца, страховочный трос длиной 4 метра с карабином для подстраховки.Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-121 UltraClear не только сделает окна чистыми, но и обеспечит безопасность покупателя. Теперь не придется рисковать и мыть окна снаружи. Мощности в 80 Вт достаточно, чтобы робот смог очищать 1 м2 за 4 мин. У робота-мойщика окон SONNEN Tech RWC-121 UltraClear три рабочих режима, переключение которых осуществляется с пульта ДУ. Робот-мойщик оборудован резервным аккумулятором, при отключении питания он начнет звать на помощь. Также мы оборудовали данного робота датчиком предотвращения падения. Можно спокойно мыть безрамочные окна, робот без проблем обнаружит подрамник и скорректирует движение. На внутренней части крышки упаковки мы добавили понятную инструкцию, как пользоваться данным чудом техники. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО изучите подробную инструкцию во вложении. Дополнительно мы вложили бутылочку для средства для очистки окон. Тип уборки: влажная, сухая. Количество режимов работы: 3. Количество салфеток: 26. Потребляемая мощность: 80 Вт. Тип двигателя: коллекторный. Уровень шума: 65 дБ. Звуковая индикация работы: да. Время аварийного удержания: 20 мин. Основное питание: 220В. Резервный аккумулятор: да. Тип аккумулятора: Li-ION. Ёмкость аккумулятора: 650 мАч. Типы очищаемой поверхности: кафель, керамика, пластика, сплошные влагостойкие поверхности, стекло. Цвет: белый Бренд - SONNEN. Производитель - Китай. Артикул - 456183. Штрихкод - 4606224399218
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