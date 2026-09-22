Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий
Отпариватель BQ — это удобное и компактное устройство, предназначенное для быстрого и эффективного ухода за одеждой. Со своим лёгким весом в 0,95 кг, он станет незаменимым помощником для каждого, кто ценит стиль и ухоженный вид своих вещей. Данный отпариватель выполнен в элегантном синем цвете и характеризуется эргономичным дизайном для удобного использования. Устройство обладает мощностью 1800 Вт, что позволяет генерировать максимальную подачу пара до 35 г/мин. Благодаря быстрому нагреву, отпариватель готов к использованию всего через 40 секунд после включения. Он оснащён съёмным резервуаром для воды объёмом 0,26 л, что облегчает наполнение и очистку. Длина сетевого шнура составляет 1,9 м, обеспечивая достаточную свободу движений во время отпаривания. Отпариватель является ручным и не предусматривает наличие вешалки для одежды. Регулировка подачи пара отсутствует, однако, это компенсируется стабильно высокой мощностью и эффективностью устройства. Пластиковая подошва утюжка обеспечивает деликатный контакт с тканями, предохраняя их от повреждений. Идеальный для отпаривания в вертикальном положении, этот отпариватель от BQ обеспечит идеальную гладкость без необходимости доски для глажки. Независимо от того, находитесь ли вы дома или в поездке, отпариватель BQ станет вашим надёжным помощником в поддержании безупречного внешнего вида вашей одежды.
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