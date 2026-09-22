Top.Mail.Ru
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
42
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка для деликатных тканей, мерный стакан, насадка-щетка
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719673
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный
Комплектация
насадка для деликатных тканей, мерный стакан, насадка-щетка
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
42
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка для деликатных тканей, мерный стакан, насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х13
Вес, кг.
1.09

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный

Отпариватель BQ — это удобное и эффективное устройство, предназначенное для быстрого и качественного ухода за одеждой. Этот ручной отпариватель выполнен в стильном черном цвете и станет отличным помощником в борьбе с нежелательными складками на тканях. При мощности в 1700 Вт прибор способен обеспечить максимальную подачу пара до 25 г/мин, что позволяет легко разглаживать даже самые капризные ткани. Отпариватель готов к работе всего за 42 секунды благодаря быстрому нагреву. Регулировка подачи пара позволяет настроить интенсивность обработки в зависимости от типа ткани. Аппарат оснащен съемным резервуаром для воды объемом 0,28 литра, что упрощает процесс его наполнения и очистки. Длина сетевого шнура составляет 1,9 метра, обеспечивая свободу маневра во время отпаривания. Отпариватель поддерживает вертикальное положение утюжка, что облегчает обработку висящих вещей без необходимости их снятия. Благодаря легкому весу в 1,6 кг, его удобно держать в руках, что делает процесс эксплуатации простым и комфортным. Отпаривайте свои вещи с легкостью и комфортом с отпаривателем BQ, который сочетает в себе мощность, удобство использования и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный
Комплектация
насадка для деликатных тканей, мерный стакан, насадка-щетка
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
42
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка для деликатных тканей, мерный стакан, насадка-щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ — это удобное и эффективное устройство, предназначенное для быстрого и качественного ухода за одеждой. Этот ручной отпариватель выполнен в стильном черном цвете и станет отличным помощником в борьбе с нежелательными складками на тканях. При мощности в 1700 Вт прибор способен обеспечить максимальную подачу пара до 25 г/мин, что позволяет легко разглаживать даже самые капризные ткани. Отпариватель готов к работе всего за 42 секунды благодаря быстрому нагреву. Регулировка подачи пара позволяет настроить интенсивность обработки в зависимости от типа ткани. Аппарат оснащен съемным резервуаром для воды объемом 0,28 литра, что упрощает процесс его наполнения и очистки. Длина сетевого шнура составляет 1,9 метра, обеспечивая свободу маневра во время отпаривания. Отпариватель поддерживает вертикальное положение утюжка, что облегчает обработку висящих вещей без необходимости их снятия. Благодаря легкому весу в 1,6 кг, его удобно держать в руках, что делает процесс эксплуатации простым и комфортным. Отпаривайте свои вещи с легкостью и комфортом с отпаривателем BQ, который сочетает в себе мощность, удобство использования и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...