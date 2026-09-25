Top.Mail.Ru
Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO - фото 1
Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO - фото 2
Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO - фото 3
Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
30
Объём резервуара для воды
0.2
Время нагрева до готовности к работе, сек
100
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
  • Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO - фото 1
  • Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO - фото 2
  • Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO - фото 3
  • Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737553
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO
2 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UFESA
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
красный
Комплектация
насадка-щетка
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
30
Объём резервуара для воды
0.2
Время нагрева до готовности к работе, сек
100
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
алюминий
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х13
Вес, кг.
1.2

Описание товара Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO

Представьте себе незаменимого помощника в борьбе за идеальный вид вашей одежды, который всегда готов отправиться с вами в путь. Этот компактный и мощный ручной отпариватель станет настоящим спасением для тех, кто ценит безупречность и не терпит компромиссов. Благодаря его продуманной конструкции и впечатляющей производительности вы навсегда забудете о складках и заломах, а процесс глажения превратится в легкое и быстрое занятие. Сердцем этого устройства является мощный нагревательный элемент на 1600 Вт, который обеспечивает мгновенную подачу пара. Вам не придется тратить драгоценные минуты на ожидание. Всего через тридцать секунд после включения прибор полностью готов к работе, что делает его идеальным для решения срочных задач перед важной встречей или неожиданным выходом в свет. Непрерывная паровая подача объемом до тридцати граммов в минуту легко справляется даже с упрямыми складками, деликатно разглаживая самые разные ткани, от нежного шелка до плотного хлопка. Мобильность — ключевое преимущество данной модели. Резервуар для воды объемом двести миллилитров обеспечивает до десяти минут активной работы без дозаправки, чего вполне достаточно для приведения в порядок нескольких вещей. Эргономичная ручка и продуманная балансировка делают его удобным в использовании, а длина сетевого шнура в один метр восемьдесят сантиметров предоставляет достаточную свободу движений. Этот отпариватель создан для современной динамичной жизни, он не займет много места в дорожной сумке и будет под рукой где бы вы ни находились: в гостинице, офисе или дома. В комплектацию входит специальная насадка-щётка, которая расширяет функциональные возможности прибора. С ее помощью вы не только эффективно разгладите складки, но и легко освежите ткань, удалив пыль и мелкие ворсинки с поверхности одежды. Это практичное решение для ухода за верхней одеждой, костюмами и даже домашним текстилем, позволяющее поддерживать безупречную чистоту и свежесть вашего гардероба.

Отзывы о товаре Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UFESA
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
красный
Комплектация
насадка-щетка
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
30
Объём резервуара для воды
0.2
Время нагрева до готовности к работе, сек
100
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
алюминий
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе незаменимого помощника в борьбе за идеальный вид вашей одежды, который всегда готов отправиться с вами в путь. Этот компактный и мощный ручной отпариватель станет настоящим спасением для тех, кто ценит безупречность и не терпит компромиссов. Благодаря его продуманной конструкции и впечатляющей производительности вы навсегда забудете о складках и заломах, а процесс глажения превратится в легкое и быстрое занятие. Сердцем этого устройства является мощный нагревательный элемент на 1600 Вт, который обеспечивает мгновенную подачу пара. Вам не придется тратить драгоценные минуты на ожидание. Всего через тридцать секунд после включения прибор полностью готов к работе, что делает его идеальным для решения срочных задач перед важной встречей или неожиданным выходом в свет. Непрерывная паровая подача объемом до тридцати граммов в минуту легко справляется даже с упрямыми складками, деликатно разглаживая самые разные ткани, от нежного шелка до плотного хлопка. Мобильность — ключевое преимущество данной модели. Резервуар для воды объемом двести миллилитров обеспечивает до десяти минут активной работы без дозаправки, чего вполне достаточно для приведения в порядок нескольких вещей. Эргономичная ручка и продуманная балансировка делают его удобным в использовании, а длина сетевого шнура в один метр восемьдесят сантиметров предоставляет достаточную свободу движений. Этот отпариватель создан для современной динамичной жизни, он не займет много места в дорожной сумке и будет под рукой где бы вы ни находились: в гостинице, офисе или дома. В комплектацию входит специальная насадка-щётка, которая расширяет функциональные возможности прибора. С ее помощью вы не только эффективно разгладите складки, но и легко освежите ткань, удалив пыль и мелкие ворсинки с поверхности одежды. Это практичное решение для ухода за верхней одеждой, костюмами и даже домашним текстилем, позволяющее поддерживать безупречную чистоту и свежесть вашего гардероба.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель UFESA GS1600 READY2GO - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...