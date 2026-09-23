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Отпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1630
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.27
Время нагрева до готовности к работе, сек
0
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
  • Отпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый - фото 1
  • Отпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый - фото 2
  • Отпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737550
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, синий
Комплектация
Инструкция, Отпариватель
Мощность, Вт
1630
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.27
Время нагрева до готовности к работе, сек
0
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х15
Вес, кг.
1.2

Описание товара Отпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый

Ручной отпариватель Brayer — это мощный помощник с внушительной производительностью 1630 Вт, который быстро справится с любыми складками. Благодаря максимальной подаче пара 25 г/мин вы легко освежите одежду, не прилагая лишних усилий. Пластиковая подошва не царапает ткани, а компактный резервуар на 0,27 л делает устройство лёгким в использовании и транспортировке. Вертикальное отпаривание позволяет работать с костюмами, платьями и шторами прямо на вешалке, а съёмный резервуар для воды и телескопическая стойка обеспечивают дополнительное удобство. Стильное сочетание белого и чёрного цветов впишется в любой интерьер. Двухметровый шнур даёт свободу движений — ваша одежда всегда выглядит безупречно, где бы вы ни были.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый




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Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, синий
Комплектация
Инструкция, Отпариватель
Мощность, Вт
1630
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.27
Время нагрева до готовности к работе, сек
0
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Развернуть
Материал подошвы утюжка
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель Brayer — это мощный помощник с внушительной производительностью 1630 Вт, который быстро справится с любыми складками. Благодаря максимальной подаче пара 25 г/мин вы легко освежите одежду, не прилагая лишних усилий. Пластиковая подошва не царапает ткани, а компактный резервуар на 0,27 л делает устройство лёгким в использовании и транспортировке. Вертикальное отпаривание позволяет работать с костюмами, платьями и шторами прямо на вешалке, а съёмный резервуар для воды и телескопическая стойка обеспечивают дополнительное удобство. Стильное сочетание белого и чёрного цветов впишется в любой интерьер. Двухметровый шнур даёт свободу движений — ваша одежда всегда выглядит безупречно, где бы вы ни были.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый - стоимость товара 2270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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