Отпариватель UFESA GS1700
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Характеристики
Описание товара Отпариватель UFESA GS1700
Ручной отпариватель Ufesa — идеальное решение для быстрой и эффективной борьбы с складками. Мощность 1700 Вт обеспечивает стабильную подачу пара до 20 г/мин, благодаря которой вы буквально за минуты освежите одежду, гардины или текстиль. Длина сетевого шнура 2 метра дает свободу движений, а легкий корпус делает прибор удобным для путешествий и дома. Быстрый старт: всего 25 секунд — и отпариватель готов к работе. Компактный резервуар объемом 0,22 л легко снимается для долива воды, а наличие телескопической стойки позволяет отпаривать вещи прямо на вешалке. Регулировка подачи пара дает контроль над процессом для деликатных и плотных тканей. Белый корпус с синими акцентами выглядит свежо и стильно. Прочный алюминиевый утюжок гарантирует надежность, а вертикальное положение удобно при обработке длинной одежды и штор.
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