Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
900
Максимальная подача пара, г/мин
19
Объём резервуара для воды
0.08
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
отсутствуют
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722564
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
900
Максимальная подача пара, г/мин
19
Объём резервуара для воды
0.08
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
отсутствуют
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Вешалка для одежды
нет
Габариты
17.5x20x8.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х12
Вес, кг.
1.06
Описание товара Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый
Отпариватель Panasonic NI-GHD011AW подходит для ежедневного ухода за легкими однослойными материалами благодаря мощности 900 Вт. Выполненная из металла подошва утюжка не подвержена появлению ржавчины. Съемная конструкция обеспечивает быстрое наполнение бака объемом 80 мл. Panasonic NI-GHD011AW оборудован водяной помпой, которая обеспечивает подачу пара интенсивностью 19 г/мин. Модель можно использовать при удалении пятен с кафеля и полов, а также обивки мебели и дезинфекции детских игрушек. Вес 650 г обеспечивает длительную эксплуатацию прибора без ощущений усталости в области рук.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитОтпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл)
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитОтпариватель UFESA GS1700
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитОтпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитОтпариватель ручной Leonord LE-1800 (1500 Вт, 200 мл)
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитОтпариватель PHILIPS STH3020/70
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитУтюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва)
-
В наличииЦена 13 600 руб.3400 руб. в СплитОтпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
900
Максимальная подача пара, г/мин
19
Объём резервуара для воды
0.08
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
отсутствуют
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Развернуть
Вешалка для одежды
нет
Габариты
17.5x20x8.1 см
Страна производитель
Китай
Отпариватель Panasonic NI-GHD011AW подходит для ежедневного ухода за легкими однослойными материалами благодаря мощности 900 Вт. Выполненная из металла подошва утюжка не подвержена появлению ржавчины. Съемная конструкция обеспечивает быстрое наполнение бака объемом 80 мл. Panasonic NI-GHD011AW оборудован водяной помпой, которая обеспечивает подачу пара интенсивностью 19 г/мин. Модель можно использовать при удалении пятен с кафеля и полов, а также обивки мебели и дезинфекции детских игрушек. Вес 650 г обеспечивает длительную эксплуатацию прибора без ощущений усталости в области рук.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый