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Отпариватель UFESA POCKET MIST купить с доставкой в Москве
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Отпариватель UFESA POCKET MIST

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1470
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.15
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
1
  • Отпариватель UFESA POCKET MIST - фото 1
  • Отпариватель UFESA POCKET MIST - фото 2
  • Отпариватель UFESA POCKET MIST - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отпариватель UFESA POCKET MIST
2 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UFESA
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
1
Мощность, Вт
1470
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.15
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
1
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
алюминий
Телескопическая стойка
да
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х11
Вес, г.
900

Описание товара Отпариватель UFESA POCKET MIST

Ручной отпариватель Ufesa удивит своей компактностью — вес всего 0,8 кг позволяет легко брать его с собой в поездки или переезды. Благодаря быстрой готовности к работе за 25 секунд вы сможете привести одежду в порядок за считанные минуты, не тратя время на долгий нагрев. Мощности 1470 Вт достаточно для уверенного расправления даже плотных тканей, а максимальная подача пара 20 г/мин делает вещь по-настоящему многофункциональной. Резервуар объёмом 0,15 л съёмный, что облегчает процесс дозаправки водой. Отдельного внимания заслуживает длина шнура — 1,8 м дают свободу для манёвра, а легкость и вертикальное положение утюжка делают Ufesa незаменимым для быстрого ухода за гардеробом. Белый цвет придаёт отпаривателю стильный и свежий вид, а телескопическая стойка делает процесс отпаривания ещё удобнее. Регулировка подачи пара позволяет адаптировать мощность под разные ткани, а алюминиевая подошва устойчива к царапинам и легко скользит по поверхности.

Отзывы о товаре Отпариватель UFESA POCKET MIST




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Характеристики
Бренд
UFESA
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
1
Мощность, Вт
1470
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.15
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
1
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
алюминий
Телескопическая стойка
да
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель Ufesa удивит своей компактностью — вес всего 0,8 кг позволяет легко брать его с собой в поездки или переезды. Благодаря быстрой готовности к работе за 25 секунд вы сможете привести одежду в порядок за считанные минуты, не тратя время на долгий нагрев. Мощности 1470 Вт достаточно для уверенного расправления даже плотных тканей, а максимальная подача пара 20 г/мин делает вещь по-настоящему многофункциональной. Резервуар объёмом 0,15 л съёмный, что облегчает процесс дозаправки водой. Отдельного внимания заслуживает длина шнура — 1,8 м дают свободу для манёвра, а легкость и вертикальное положение утюжка делают Ufesa незаменимым для быстрого ухода за гардеробом. Белый цвет придаёт отпаривателю стильный и свежий вид, а телескопическая стойка делает процесс отпаривания ещё удобнее. Регулировка подачи пара позволяет адаптировать мощность под разные ткани, а алюминиевая подошва устойчива к царапинам и легко скользит по поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель UFESA POCKET MIST - стоимость товара 2180 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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