Отпариватель UFESA POCKET MIST
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Отпариватель UFESA POCKET MIST
Ручной отпариватель Ufesa удивит своей компактностью — вес всего 0,8 кг позволяет легко брать его с собой в поездки или переезды. Благодаря быстрой готовности к работе за 25 секунд вы сможете привести одежду в порядок за считанные минуты, не тратя время на долгий нагрев. Мощности 1470 Вт достаточно для уверенного расправления даже плотных тканей, а максимальная подача пара 20 г/мин делает вещь по-настоящему многофункциональной. Резервуар объёмом 0,15 л съёмный, что облегчает процесс дозаправки водой. Отдельного внимания заслуживает длина шнура — 1,8 м дают свободу для манёвра, а легкость и вертикальное положение утюжка делают Ufesa незаменимым для быстрого ухода за гардеробом. Белый цвет придаёт отпаривателю стильный и свежий вид, а телескопическая стойка делает процесс отпаривания ещё удобнее. Регулировка подачи пара позволяет адаптировать мощность под разные ткани, а алюминиевая подошва устойчива к царапинам и легко скользит по поверхности.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитОтпариватель UFESA GS1600 READY2GO
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитОтпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитОтпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл)
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитОтпариватель UFESA GS1700
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитОтпариватель ручной Leonord LE-1800 (1500 Вт, 200 мл)
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитОтпариватель PHILIPS STH3020/70
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитУтюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва)
-
В наличииЦена 13 600 руб.3400 руб. в СплитОтпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отзывы о товаре Отпариватель UFESA POCKET MIST