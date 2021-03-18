Отпариватель ручной Kitfort КТ-962
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-962
Ручной отпариватель Kitfort КТ-962 незаменим для оперативного приведения одежды в порядок, для глажки занавесок, обивки мебели, кровати. Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет получать устойчивую подачу пара. В режиме сухой глажки вы можете гладить вещи рабочей поверхностью отпаривателя как обычным утюгом. Температура поверхности составляет 98-140 °C, а температура пара - 98-140 °C. В комплекте с ручным отпаривателем идут 2 насадки. Ворсовая легко чистит загрязнённые поверхности, а также убирает шерсть домашних животных, волосы, ворс. Тканевая насадка необходима при работе с деликатными тканями. В зависимости от вещи, которую необходимо отпарить, можно выбрать слабую или сильную подачу пара. Для этого необходимо нажать на кнопку «вкл/выкл» и дождаться, когда световая индикация сообщит о готовности отпаривателя к работе.
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Достоинства:
быстро нагревается,привлекательный внешний вид,мощная подача пара,отличное разглаживание вещей,стильный корпус
Недостатки:
нет
Комментарий:
Долго выбирая ручной отпариватель я остановилась на фирме Kitfort и не прогадала!просто замечательный отпариватель по функционалу и очень стильный внешний вид(что для меня было важно).благодаря сменным насадкам я легко смогла отпарить деликатную ткань платья всего за 10 минут!!!!ещё одним плюсом в выборе данного отпариватель было наличие функции сухой глажки,с которым всегда можно экстренно погладить футболку или детскую вещь,не доставая массивную гладильную доску и утюг.
вообще незаменимая вещь в хозяйстве и в нашем быстром темпе жизни!все отпарит без труда и лишних движений!Kitfort -тема!буду рекомендовать всем своим!
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-962
Достоинства:
быстро нагревается,привлекательный внешний вид,мощная подача пара,отличное разглаживание вещей,стильный корпус
Недостатки:
нет
Комментарий:
Долго выбирая ручной отпариватель я остановилась на фирме Kitfort и не прогадала!просто замечательный отпариватель по функционалу и очень стильный внешний вид(что для меня было важно).благодаря сменным насадкам я легко смогла отпарить деликатную ткань платья всего за 10 минут!!!!ещё одним плюсом в выборе данного отпариватель было наличие функции сухой глажки,с которым всегда можно экстренно погладить футболку или детскую вещь,не доставая массивную гладильную доску и утюг.
вообще незаменимая вещь в хозяйстве и в нашем быстром темпе жизни!все отпарит без труда и лишних движений!Kitfort -тема!буду рекомендовать всем своим!