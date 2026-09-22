Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый
Отпариватель BQ – идеальное решение для тех, кто ценит компактность и эффективность в уходе за одеждой. С весом всего 0,96 кг, этот ручной отпариватель легко использовать и хранить. Благодаря мощности в 1600 Вт и максимальной подаче пара 28 г/мин, он быстро справляется с мятинами и освежает ткани, делая их гладкими и ухоженными. Отпариватель оснащен съемным резервуаром для воды объемом 0,25 литра, что обеспечивает удобство в наполнении и очистке. С регулируемой подачей пара вы можете настроить интенсивность для различных типов ткани. Белый цвет корпуса придает устройству современный и стильный вид, а материал подошвы из пластика обеспечивает легкость и удобство в использовании. Отпариватель быстро готов к работе – всего через 40 секунд после включения, и вы можете немедленно приступить к обработке вещей. Устройство предназначено для вертикального отпаривания, что позволяет легко разглаживать одежду прямо на вешалке или манекене, однако вешалка для одежды не предусмотрена в комплекте. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, обеспечивая свободу перемещения во время работы. BQ – это бренд, известный своей надежностью и инновационными решениями в области бытовой техники. Отпариватель BQ – это ваш надежный помощник в борьбе с заломами и нежелательными складками, делая процесс ухода за одеждой легким и приятным.
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