Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый
Отпариватель BQ — это идеальное решение для тех, кто ценит функциональность и комфорт в уходе за одеждой. Этот ручной отпариватель выполнен в стильном сером цвете и обладает мощностью 1700 Вт, что обеспечивает эффективное и быстрое удаление складок. Отсутствие вешалки компенсируется легким весом устройства — всего 1,6 кг, что позволяет свободно передвигать его во время работы, а вертикальное положение утюжка делает процесс отпаривания еще более удобным. Объем резервуара для воды составляет 0,28 л, этого достаточно для качественной обработки одной-двух вещей, а длина сетевого шнура в 1,9 м обеспечивает достаточную свободу перемещения во время работы. Материал подошвы утюжка — пластик. Это обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани и минимизирует риск повреждения. Отпариватель готов к работе всего за 42 секунды, и максимальная подача пара составляет 25 граммов в минуту, что позволяет быстро справляться с любыми складками. Отпариватель BQ — это надежный помощник в борьбе с помятостью и небрежностью в гардеробе, который благодаря эргономичному дизайну и продуманным характеристикам станет незаменимым устройством в любом доме.
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