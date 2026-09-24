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Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый

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Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.26
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
щетка
  • Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719676
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый
1 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, синий
Комплектация
насадка-щетка
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.26
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый

Отпариватель BQ - это компактное и удобное устройство, идеально подходящее для быстрой и эффективной глажки одежды. С весом всего 0,95 кг, он легко управляем и не требует вешалки для одежды, что делает его идеальным выбором для путешествий или использования в домашних условиях. Дизайн отпаривателя представляет собой сочетание белого и синего цветов, что придаёт ему стильный и современный вид. Длина сетевого шнура составляет 1,9 м, обеспечивая достаточную свободу перемещения во время работы. Оснащённый мощностью 1800 Вт, данный отпариватель способен быстро нагреваться, достигая готовности к работе всего за 40 секунд. Максимальная подача пара составляет 35 г/мин, что позволяет эффективно разглаживать складки на любой ткани. Подошва утюжка выполнена из пластика, а для удобства использования предусмотрен съёмный резервуар для воды объёмом 0,26 литра. Это позволяет с лёгкостью пополнять запасы воды, не прерывая процесс отпаривания. К сожалению, регулировка подачи пара отсутствует, но вертикальное положение утюжка во время отпаривания компенсирует это, обеспечивая равномерное проникновение пара в ткань. Отпариватель BQ сочетает в себе мощность, удобство и стиль, делая его незаменимым помощником в уходе за одеждой.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, синий
Комплектация
насадка-щетка
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.26
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ - это компактное и удобное устройство, идеально подходящее для быстрой и эффективной глажки одежды. С весом всего 0,95 кг, он легко управляем и не требует вешалки для одежды, что делает его идеальным выбором для путешествий или использования в домашних условиях. Дизайн отпаривателя представляет собой сочетание белого и синего цветов, что придаёт ему стильный и современный вид. Длина сетевого шнура составляет 1,9 м, обеспечивая достаточную свободу перемещения во время работы. Оснащённый мощностью 1800 Вт, данный отпариватель способен быстро нагреваться, достигая готовности к работе всего за 40 секунд. Максимальная подача пара составляет 35 г/мин, что позволяет эффективно разглаживать складки на любой ткани. Подошва утюжка выполнена из пластика, а для удобства использования предусмотрен съёмный резервуар для воды объёмом 0,26 литра. Это позволяет с лёгкостью пополнять запасы воды, не прерывая процесс отпаривания. К сожалению, регулировка подачи пара отсутствует, но вертикальное положение утюжка во время отпаривания компенсирует это, обеспечивая равномерное проникновение пара в ткань. Отпариватель BQ сочетает в себе мощность, удобство и стиль, делая его незаменимым помощником в уходе за одеждой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий-Белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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