Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Синий
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Синий
Отпариватель BQ — это надежное и компактное устройство, идеально подходящее для быстрого и эффективного ухода за одеждой. С весом всего 0,96 кг, он легок в использовании и хранении. Оснащенный мощностью 1600 Вт, этот ручной отпариватель быстро нагревается и готов к работе всего через 40 секунд. Максимальная подача пара составляет 28 г/мин, что позволяет легко разгладить складки и освежить одежду. Материал подошвы утюжка изготовлен из прочного пластика, обеспечивая долговечность и надежность в эксплуатации. Отпариватель имеет регулировку подачи пара, позволяя адаптировать режим работы под различные типы тканей. Достоинством модели является съемный резервуар для воды объемом 0,25 литра, который легко наполняется и очищается. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, обеспечивая удобство и свободу движений при использовании. Отпариватель предлагает вертикальное положение утюжка во время работы, делая процесс еще более комфортным. Он выполнен в стильном бело-синем цвете, гармонично сочетая функциональность с эстетикой. С отпаривателем BQ ваша одежда всегда будет выглядеть безупречно, а процесс ухода за ней станет простым и приятным.
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