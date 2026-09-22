Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой
Отпариватель BQ представляет собой компактное и мощное устройство для ухода за одеждой. Благодаря своей легкости — всего 0,95 кг — и эргономичному дизайну, он идеально подходит для использования дома или в поездках. Отпариватель выполнен в стильном черном цвете и оснащен длинным сетевым шнуром в 1,9 метра, что обеспечивает удобство использования на большем расстоянии от розетки. Этот ручной отпариватель обладает мощностью 1700 Вт, обеспечивая быструю и эффективную обработку тканей. Время нагрева до готовности к работе составляет всего 42 секунды, что позволяет быстро приступить к процессу отпаривания. Максимальная подача пара достигает 25 г/мин, что гарантирует качественное удаление складок и освежение тканей. Резервуар для воды объемом 0,28 литра позволяет использовать отпариватель достаточно долго без частой дозаправки. Устройство адаптировано для вертикального отпаривания, что особенно удобно для деликатных тканей и одежды на вешалке. Керамическое покрытие подошвы утюжка обеспечивает равномерное распределение тепла и позволяет легко скользить по ткани, не повреждая ее. Отпариватель BQ станет надежным помощником в уходе за одеждой, обеспечивая профессиональный результат в домашних условиях.
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