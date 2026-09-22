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Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой

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Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 6
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 7
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 8
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 9
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 10
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 11
Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
42
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
отпариватель; насадка-щетка; насадка для деликатных тканей; мерный стакан
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 6
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 7
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 8
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 9
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 10
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 11
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719672
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный
Комплектация
отпариватель; насадка-щетка; насадка для деликатных тканей; мерный стакан
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
42
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
отпариватель; насадка-щетка; насадка для деликатных тканей; мерный стакан
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х13
Вес, кг.
1.09

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой

Отпариватель BQ представляет собой компактное и мощное устройство для ухода за одеждой. Благодаря своей легкости — всего 0,95 кг — и эргономичному дизайну, он идеально подходит для использования дома или в поездках. Отпариватель выполнен в стильном черном цвете и оснащен длинным сетевым шнуром в 1,9 метра, что обеспечивает удобство использования на большем расстоянии от розетки. Этот ручной отпариватель обладает мощностью 1700 Вт, обеспечивая быструю и эффективную обработку тканей. Время нагрева до готовности к работе составляет всего 42 секунды, что позволяет быстро приступить к процессу отпаривания. Максимальная подача пара достигает 25 г/мин, что гарантирует качественное удаление складок и освежение тканей. Резервуар для воды объемом 0,28 литра позволяет использовать отпариватель достаточно долго без частой дозаправки. Устройство адаптировано для вертикального отпаривания, что особенно удобно для деликатных тканей и одежды на вешалке. Керамическое покрытие подошвы утюжка обеспечивает равномерное распределение тепла и позволяет легко скользить по ткани, не повреждая ее. Отпариватель BQ станет надежным помощником в уходе за одеждой, обеспечивая профессиональный результат в домашних условиях.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-золотой




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный
Комплектация
отпариватель; насадка-щетка; насадка для деликатных тканей; мерный стакан
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
42
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
отпариватель; насадка-щетка; насадка для деликатных тканей; мерный стакан
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
Развернуть
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ представляет собой компактное и мощное устройство для ухода за одеждой. Благодаря своей легкости — всего 0,95 кг — и эргономичному дизайну, он идеально подходит для использования дома или в поездках. Отпариватель выполнен в стильном черном цвете и оснащен длинным сетевым шнуром в 1,9 метра, что обеспечивает удобство использования на большем расстоянии от розетки. Этот ручной отпариватель обладает мощностью 1700 Вт, обеспечивая быструю и эффективную обработку тканей. Время нагрева до готовности к работе составляет всего 42 секунды, что позволяет быстро приступить к процессу отпаривания. Максимальная подача пара достигает 25 г/мин, что гарантирует качественное удаление складок и освежение тканей. Резервуар для воды объемом 0,28 литра позволяет использовать отпариватель достаточно долго без частой дозаправки. Устройство адаптировано для вертикального отпаривания, что особенно удобно для деликатных тканей и одежды на вешалке. Керамическое покрытие подошвы утюжка обеспечивает равномерное распределение тепла и позволяет легко скользить по ткани, не повреждая ее. Отпариватель BQ станет надежным помощником в уходе за одеждой, обеспечивая профессиональный результат в домашних условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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