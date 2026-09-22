Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый
Отпариватель BQ — это мощный и компактный инструмент для качественного ухода за одеждой и другими тканями. С весом всего 0,96 кг, он является легким и удобным в использовании прибором. Отпариватель оснащен длинным сетевым шнуром длиной 2 метра, что обеспечивает свободу передвижения во время работы. Подошва утюжка изготовлена из пластика, что делает его легким и маневренным. Устройство обладает мощностью в 1600 Вт, что позволяет ему быстро готовиться к работе всего за 40 секунд. Съемный резервуар для воды объемом 0,25 литра позволяет легко набирать и опорожнять воду, а функция регулировки подачи пара помогает выбрать оптимальный режим для различных типов тканей. Максимальная подача пара составляет 28 г/мин, что эффективно разглаживает складки на одежде. Отпариватель предназначен для работы в вертикальном положении, что позволяет отпаривать вещи прямо на вешалке. Стильный белый цвет корпуса придает устройству современный вид, а знаменитый бренд BQ гарантирует качество и надежность. Это идеальный выбор для тех, кто ищет эффективный и простой в использовании ручной отпариватель.
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