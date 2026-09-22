Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый
Отпариватель BQ — это компактное и мощное устройство, идеально подходящее для быстрого ухода за одеждой и тканями. С мощностью в 1800 Вт этот ручной отпариватель обеспечивает максимальную подачу пара в 35 г/мин, что делает процесс отпаривания быстрым и эффективным. Вам понадобится всего 40 секунд, чтобы прибор был готов к работе, что особенно удобно для тех, кто ценит свое время. Вес устройства составляет всего 0,95 кг, что обеспечивает легкость и удобство в использовании. Отпариватель оснащен съемным резервуаром для воды объемом 0,26 л, который легко наполнять и чистить. Длина сетевого шнура 1,9 м позволяет свободно маневрировать прибором, не ограничивая ваших движений. Корпус и подошва утюжка выполнены из пластика, что делает отпариватель легким и простым в использовании. Благодаря вертикальному положению утюжка во время отпаривания, вы сможете разгладить даже самые деликатные ткани без риска их повреждения. Отпариватель представлен в стильном сером цвете и станет отличным помощником, как дома, так и в путешествиях. Несмотря на отсутствие встроенной вешалки для одежды, этот прибор обеспечивает отличные результаты в уходе за тканями. Бренд BQ гарантирует надежность и качество каждого устройства, предоставляя удобство и простоту в каждой детали.
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