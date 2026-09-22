Миксер BQ MX323 Стальной-черный
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Характеристики
Описание товара Миксер BQ MX323 Стальной-черный
Миксер BQ — это надежное и высокоэффективное устройство, предназначенное для любителей готовить и профессиональных поваров. Данный ручной миксер сочетает в себе элегантный дизайн и функциональность, что делает его незаменимым помощником на кухне. С корпусом, выполненным из прочного металла и пластика, миксер BQ не только прочен и долговечен, но и выглядит стильно в сочетании черного и серебристого цветов. Легкий вес (всего 1,4 кг) обеспечивает удобство использования, позволяя без труда справляться с любыми задачами. Этот миксер обладает мощностью 500 Вт и рассчитан на работу с различными видами продуктов благодаря 6 скоростям, которые легко адаптируются к вашим нуждам. Для особо требовательных задач предусмотрен турборежим, который поможет быстро достичь желаемого результата. Сетевой шнур длиной 1 метр обеспечивает достаточную свободу движения на кухне. Миксер комплектуется четырьмя насадками, что позволяет расширить возможности использования и получать отличный результат в приготовлении разнообразных блюд. Хотя импульсный режим в этой модели не предусмотрен, продуманные настройки скоростей и турборежим компенсируют это и обеспечивают равномерное смешивание и взбивание. Миксер BQ — это сочетание стиля и мощности, которое станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт в процессе приготовления пищи.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Теги товара: 500 вт
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Теги товара: 500 вт
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