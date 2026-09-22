Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный
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Характеристики
Описание товара Кофемашина BQ CM9003 Стальной-Черный
Автоматическая кофемашина BQ – идеальный выбор для тех, кто ценит аромат и вкус свежесваренного кофе, приготовленного с минимальными усилиями. Устройство имеет стильный дизайн в серебристо-черных тонах, который легко впишется в интерьер любой кухни. Оснащенная мощной 1450-ваттной системой, эта кофемашина обеспечивает быстрое приготовление кофе под давлением в 15 бар, что позволяет в полной мере раскрыть вкус и аромат каждого зерна. Встроенная кофемолка с возможностью регулировки степени помола дает возможность подбирать степень измельчения зерен по своему вкусу. Благодаря сенсорному управлению, пользоваться машиной легко и удобно, а функция выбора объема порции позволяет контролировать количество кофе в каждой чашке. Регулировка крепости и температуры напитка обеспечивает возможность достичь идеальных параметров для вашего любимого напитка. Капучинатор, входящий в комплект, предлагается для любителей капучино и латте, создавая идеальную молочную пену, хотя устройство не имеет отдельной емкости для молока. Большой объем резервуара для воды (2 литра) позволяет готовить несколько чашек кофе подряд без необходимости частого долива. Автоматическая кофемашина BQ – это сочетание технологичности и комфорта, обеспечивающее персонализированный подход к каждому кофейному ритуалу.
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Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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