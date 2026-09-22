Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1600
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
28 x 17 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719575
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Описание товара Электрический гриль BQ GR3006 Чёрный-Стальной
Электрогриль BQ GR3006 - это идеальное решение для любителей вкусной и здоровой пищи. Этот многофункциональный прибор объединяет в себе возможности контактного гриля, барбекю и духовки, предлагая вам максимум удобства и гибкости при приготовлении блюд.
Одним из главных преимуществ этого электрогриля является антипригарное покрытие Non-Stick PRO, которое предотвращает пригорание продуктов и значительно облегчает процесс очистки. Вам больше не нужно беспокоиться о сложной мойке после готовки!
Размер рабочей поверхности составляет 280x170 мм, что позволит легко готовить порции больших размеров. Добиться оптимальной степени прижатия панелей гриля поможет регулятор высоты крышки.
Электрогриль оснащен функцией регулировки температуры в диапазоне от 40 до 230C. Это позволяет вам точно подбирать оптимальную температуру для каждого блюда, будь то нежные овощи или сочные стейки. Встроенный индикатор питания и нагрева наглядно покажет, когда прибор готов к использованию.
Для удобства использования электрогриль оснащен съемным поддоном для жира, который собирает излишки масла и сока во время приготовления, делая блюда менее калорийными и более полезными. Продуманная конструкция с теплоизолированной ручкой и замком блокировки гриля обеспечивает безопасность и комфорт во время эксплуатации.
Электрогриль BQ GR3006 - это идеальное решение для любителей вкусной и здоровой пищи. Этот многофункциональный прибор объединяет в себе возможности контактного гриля, барбекю и духовки, предлагая вам максимум удобства и гибкости при приготовлении блюд.
Одним из главных преимуществ этого электрогриля является антипригарное покрытие Non-Stick PRO, которое предотвращает пригорание продуктов и значительно облегчает процесс очистки. Вам больше не нужно беспокоиться о сложной мойке после готовки!
Размер рабочей поверхности составляет 280x170 мм, что позволит легко готовить порции больших размеров. Добиться оптимальной степени прижатия панелей гриля поможет регулятор высоты крышки.
Электрогриль оснащен функцией регулировки температуры в диапазоне от 40 до 230C. Это позволяет вам точно подбирать оптимальную температуру для каждого блюда, будь то нежные овощи или сочные стейки. Встроенный индикатор питания и нагрева наглядно покажет, когда прибор готов к использованию.
Для удобства использования электрогриль оснащен съемным поддоном для жира, который собирает излишки масла и сока во время приготовления, делая блюда менее калорийными и более полезными. Продуманная конструкция с теплоизолированной ручкой и замком блокировки гриля обеспечивает безопасность и комфорт во время эксплуатации.
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