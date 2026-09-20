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Электрогриль Kitfort КТ-3675 купить с доставкой в Москве
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Электрогриль Kitfort КТ-3675

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Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 1
Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 2
Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 3
Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 4
Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 5
Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 6
Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 7
Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 8
Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Регулировка температуры
ручная
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
  • Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 1
  • Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 2
  • Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 3
  • Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 4
  • Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 5
  • Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 6
  • Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 7
  • Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 8
  • Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660706
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
22
Дополнительный цвет
серебро
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
черный
Площадь рабочей поверхности, кв.см
616
Прочее
максимальное время установки таймера 90 мин
Серия
Kitfort КТ-3675
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
сенсорное
Ширина пластины, см
28
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Регулировка температуры
ручная
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
защита от перегрева, от поражения электрическим током
Индикаторы
режима работы, таймера, температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х38х19
Вес, кг.
4.83

Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-3675

Гриль Kitfort КТ-3675 поддерживает 6 программ, которые позволяют приготовить мясо, птицу, рыбу, гамбургеры и другие блюда. Сенсорная панель служит для регулировки температуры в диапазоне от 80 до 230 °C. Выключение прибора в конкретный временной интервал обеспечивает программируемый таймер. Параметры транслируются на встроенном дисплее. Раскрытие крышки Kitfort КТ-3675 на 180° увеличивает рабочую площадь для одновременного приготовления нескольких блюд. Покрытие панелей не допускает подгорания пищи даже при отсутствии масла. Конструкция включает лоток, внутрь которого стекает жир и сок. Равномерное приготовление продуктов гарантируют закрытые нагревательные элементы, которые находятся в верхней и нижней частях корпуса. Для подключения к сети предусмотрен 0.7-метровый кабель.

Отзывы о товаре Электрогриль Kitfort КТ-3675




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
22
Дополнительный цвет
серебро
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
черный
Площадь рабочей поверхности, кв.см
616
Прочее
максимальное время установки таймера 90 мин
Серия
Kitfort КТ-3675
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
сенсорное
Развернуть
Ширина пластины, см
28
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Регулировка температуры
ручная
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
защита от перегрева, от поражения электрическим током
Индикаторы
режима работы, таймера, температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Гриль Kitfort КТ-3675 поддерживает 6 программ, которые позволяют приготовить мясо, птицу, рыбу, гамбургеры и другие блюда. Сенсорная панель служит для регулировки температуры в диапазоне от 80 до 230 °C. Выключение прибора в конкретный временной интервал обеспечивает программируемый таймер. Параметры транслируются на встроенном дисплее. Раскрытие крышки Kitfort КТ-3675 на 180° увеличивает рабочую площадь для одновременного приготовления нескольких блюд. Покрытие панелей не допускает подгорания пищи даже при отсутствии масла. Конструкция включает лоток, внутрь которого стекает жир и сок. Равномерное приготовление продуктов гарантируют закрытые нагревательные элементы, которые находятся в верхней и нижней частях корпуса. Для подключения к сети предусмотрен 0.7-метровый кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрогриль Kitfort КТ-3675 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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