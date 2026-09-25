Top.Mail.Ru
Гриль GORENJEGCG2000SD 744838 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гриль GORENJEGCG2000SD 744838

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гриль GORENJEGCG2000SD 744838 - фото 1
Гриль GORENJEGCG2000SD 744838 - фото 2
Гриль GORENJEGCG2000SD 744838 - фото 3
Гриль GORENJEGCG2000SD 744838 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
220
Цвет
серебристый
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
31 х 22 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
  • Гриль GORENJEGCG2000SD 744838 - фото 1
  • Гриль GORENJEGCG2000SD 744838 - фото 2
  • Гриль GORENJEGCG2000SD 744838 - фото 3
  • Гриль GORENJEGCG2000SD 744838 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737572
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Гриль GORENJEGCG2000SD 744838
6 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
220
Цвет
серебристый
Комплектация
Одинарная съемная рифленая пластина
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
31 х 22 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
1
Функции и особенности
Приготовление сэндвичей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х18
Вес, кг.
5

Описание товара Гриль GORENJEGCG2000SD 744838

Гриль Gorenje — настоящий помощник на кухне для любителей вкусных и быстрых блюд. Благодаря ручной регулировке температуры вы сами выбираете идеальный режим приготовления стейков, овощей или бутербродов. Антипригарное покрытие избавит от забот о пригоревших продуктах и упростит уход. Рабочая поверхность с размерами 31 х 22 см легко вместит угощение для небольшой компании. Функция открытия на 180° превращает гриль в полноценное барбекю — жарьте сразу много ингредиентов. Съёмные пластины и поддон для жира и сока делают процесс чистки максимально комфортным. Компактный и стильный в серебристом цвете, этот электрогриль легко впишется в современный интерьер. Удобная длина шнура 1 метр и вес 3,9 кг позволяют без труда переносить устройство и находить для него место. Надёжный металлический корпус дарит долговечность и устойчивость при использовании.

Отзывы о товаре Гриль GORENJEGCG2000SD 744838




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
220
Цвет
серебристый
Комплектация
Одинарная съемная рифленая пластина
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
31 х 22 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Развернуть
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
1
Функции и особенности
Приготовление сэндвичей
Страна производитель
Китай
Описание
Гриль Gorenje — настоящий помощник на кухне для любителей вкусных и быстрых блюд. Благодаря ручной регулировке температуры вы сами выбираете идеальный режим приготовления стейков, овощей или бутербродов. Антипригарное покрытие избавит от забот о пригоревших продуктах и упростит уход. Рабочая поверхность с размерами 31 х 22 см легко вместит угощение для небольшой компании. Функция открытия на 180° превращает гриль в полноценное барбекю — жарьте сразу много ингредиентов. Съёмные пластины и поддон для жира и сока делают процесс чистки максимально комфортным. Компактный и стильный в серебристом цвете, этот электрогриль легко впишется в современный интерьер. Удобная длина шнура 1 метр и вес 3,9 кг позволяют без труда переносить устройство и находить для него место. Надёжный металлический корпус дарит долговечность и устойчивость при использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гриль GORENJEGCG2000SD 744838 - по цене 6490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...