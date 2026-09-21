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Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) купить с доставкой в Москве
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Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0)

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Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото 1
Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото 2
Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото 3
Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото 4
Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото 5
Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
  • Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото 1
  • Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото 2
  • Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото 3
  • Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото 4
  • Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото 5
  • Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714068
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Комплектация
Световой индикатор
Размеры в упаковке, см
40х36х18
Вес, кг.
5.03

Описание товара Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0)

Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0)

Отзывы о товаре Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARIETE
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Комплектация
Световой индикатор
Описание
Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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