Электрогриль Ariete 1918 (00C191800AR0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Нагревательный элемент
закрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714067
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х22
Вес, кг.
5.87
Описание товара Электрогриль Ariete 1918 (00C191800AR0)
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Бренд
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Страна производитель
Китай
Электрогриль Ariete 1918 GRILL & TASTE - отличный выбор и будет достойной покупкой. Перед покупкой Ariete 1918 GRILL & TASTE Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами. Интернет-магазин Techport.ru - это гарантия низкой цены, оперативной доставки и качественного клиентского сервиса.
Электрогриль Ariete 1918 (00C191800AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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