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Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407 купить с доставкой в Москве
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Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407

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Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407 - фото 1
Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407 - фото 2
Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407 - фото 3
Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407 - фото 4
Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Размер рабочей поверхности
30 х 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
  • Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407 - фото 1
  • Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407 - фото 2
  • Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407 - фото 3
  • Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407 - фото 4
  • Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737570
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407
6 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Комплектация
Гриль
Размер рабочей поверхности
30 х 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
одновременно готовить разные продукты или разогревать блюда
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х18
Вес, кг.
4.6

Описание товара Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407

Электрогриль Gorenje мощностью 1000 Вт идеально подойдёт для домашних кулинарных экспериментов. Компактная рабочая поверхность 30 х 23 см станет отличным решением для небольшой кухни, не занимая лишнего места, но позволяя приготовить сразу несколько порций. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерный прогрев, а антипригарное покрытие и съёмные пластины подарят лёгкость в уходе — остатки пищи не пристают, а мытьё занимает минимум времени. Специальный поддон соберёт весь лишний жир и сок, что сделает ваши блюда более полезными. Открытие на 180° превращает прибор в домашний барбекю-станцию: жарьте мясо, овощи и сэндвичи, как на настоящем открытом гриле. Лёгкий корпус из металла весом 3,9 кг просто переносить и хранить. Длина шнура 0,8 м подойдёт для размещения электрогриля Gorenje на любой удобной поверхности. Стильный чёрный цвет впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Комплектация
Гриль
Размер рабочей поверхности
30 х 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Развернуть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
одновременно готовить разные продукты или разогревать блюда
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль Gorenje мощностью 1000 Вт идеально подойдёт для домашних кулинарных экспериментов. Компактная рабочая поверхность 30 х 23 см станет отличным решением для небольшой кухни, не занимая лишнего места, но позволяя приготовить сразу несколько порций. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерный прогрев, а антипригарное покрытие и съёмные пластины подарят лёгкость в уходе — остатки пищи не пристают, а мытьё занимает минимум времени. Специальный поддон соберёт весь лишний жир и сок, что сделает ваши блюда более полезными. Открытие на 180° превращает прибор в домашний барбекю-станцию: жарьте мясо, овощи и сэндвичи, как на настоящем открытом гриле. Лёгкий корпус из металла весом 3,9 кг просто переносить и хранить. Длина шнура 0,8 м подойдёт для размещения электрогриля Gorenje на любой удобной поверхности. Стильный чёрный цвет впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407 - стоимость товара 6260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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