Электрогриль Bosch TCG3323
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Нагревательный элемент
закрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713893
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Комплектация
Световой индикатор
Регулировка температуры
ручная
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Размеры в упаковке, см
42х37х14
Вес, кг.
4.2
Описание товара Электрогриль Bosch TCG3323
Электрогриль BOSCH TCG3323 - это мощный и компактный прибор, созданный для быстрого приготовления разнообразных блюд. Идеально подходит для жарки мяса, рыбы, овощей, панини и бутербродов. Благодаря высокой мощности 2000 Вт и антипригарному покрытию пластин, продукты готовятся равномерно и не прилипают к поверхности. Температура регулируется с помощью поворотного переключателя. Съёмные панели легко моются. Компактные габариты и вертикальное хранение позволяют разместить гриль даже на маленькой кухне.
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Бренд
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Комплектация
Световой индикатор
Регулировка температуры
ручная
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Электрогриль BOSCH TCG3323 - это мощный и компактный прибор, созданный для быстрого приготовления разнообразных блюд. Идеально подходит для жарки мяса, рыбы, овощей, панини и бутербродов. Благодаря высокой мощности 2000 Вт и антипригарному покрытию пластин, продукты готовятся равномерно и не прилипают к поверхности. Температура регулируется с помощью поворотного переключателя. Съёмные панели легко моются. Компактные габариты и вертикальное хранение позволяют разместить гриль даже на маленькой кухне.
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