Гриль SOLIS 7951

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Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
31 х 22 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
открытый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Электрогриль Solis — это мощный серебристый помощник для кухни и загородного пикника. Его открытый нагревательный элемент мощностью 2200 Вт быстро прогревает съёмные пластины с антипригарным покрытием: всё прожаривается равномерно, а блюда не прилипают. Солидный вес 9,5 кг обеспечивает устойчивость, а рабочей поверхности 31 х 22 см достаточно для ужина на семью или компанию друзей.
Благодаря открытию на 180° и положению барбекю, Solis легко превращается в полноценный гриль для жарки сразу с двух сторон. Регулируйте температуру вручную — подстраивайтесь под любимые рецепты. Встроенный поддон для жира и сока помогает приготовить блюда сочными, но менее жирными, сохраняя чистоту и вкус. Металлический корпус подчёркивает прочность и современный стиль вашего электроприбора.
Электрогриль Solis — это мощный серебристый помощник для кухни и загородного пикника. Его открытый нагревательный элемент мощностью 2200 Вт быстро прогревает съёмные пластины с антипригарным покрытием: всё прожаривается равномерно, а блюда не прилипают. Солидный вес 9,5 кг обеспечивает устойчивость, а рабочей поверхности 31 х 22 см достаточно для ужина на семью или компанию друзей.
Благодаря открытию на 180° и положению барбекю, Solis легко превращается в полноценный гриль для жарки сразу с двух сторон. Регулируйте температуру вручную — подстраивайтесь под любимые рецепты. Встроенный поддон для жира и сока помогает приготовить блюда сочными, но менее жирными, сохраняя чистоту и вкус. Металлический корпус подчёркивает прочность и современный стиль вашего электроприбора.
Гриль SOLIS 7951 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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