Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый
Нагревательный элемент
закрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714066
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х12
Вес, кг.
2.46
Описание товара Электрогриль Ariete 1911 (00C191110AR0)
Электрический гриль с антипригарным покрытием пластин. Для поджаривания любой пищи без добавления масла. Подходит для приготовления бутербродов, хот-догов, панини, гамбургеров и брошетов. Мощность: 1000 Вт. Индикатор готовности. Термостат. Регулируемая по высоте верхняя пластина. Вертикальное хранение. Намотка шнура.
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Бренд
Тип товара
Гриль
Тип устройства
гриль
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Страна производитель
Китай
Электрический гриль с антипригарным покрытием пластин. Для поджаривания любой пищи без добавления масла. Подходит для приготовления бутербродов, хот-догов, панини, гамбургеров и брошетов. Мощность: 1000 Вт. Индикатор готовности. Термостат. Регулируемая по высоте верхняя пластина. Вертикальное хранение. Намотка шнура.
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