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Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942 купить с доставкой в Москве
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Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942

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Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942 - фото 1
Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942 - фото 2
Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942 - фото 3
Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942 - фото 4
Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
220
Цвет
серебристый
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
30 х 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
  • Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942 - фото 1
  • Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942 - фото 2
  • Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942 - фото 3
  • Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942 - фото 4
  • Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
220
Цвет
серебристый
Комплектация
Гриль
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
30 х 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х14
Вес, кг.
2.4

Описание товара Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942

Электрогриль Gorenje — ваш универсальный помощник для домашних посиделок и барбекю на кухне. Благодаря компактным габаритам и весу всего 2,3 кг его удобно переставлять и хранить. Рабочая поверхность 30 на 23 см отлично подходит для приготовления как завтрака на двоих, так и закусок для компании. Открытие на 180° превращает электрогриль в полноценное барбекю: обжаривайте стейки, овощи или бутерброды с максимальным удобством. Закрытый нагревательный элемент сверху и снизу обеспечивает равномерную прожарку, а ручная регулировка температуры даёт полный контроль над процессом. Съёмные пластины с антипригарным покрытием легко моются, а серебристый металлический корпус выглядит современно и стильно. Мощность 220 Вт позволяет готовить без лишних затрат энергии.

Отзывы о товаре Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942




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Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
220
Цвет
серебристый
Комплектация
Гриль
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
30 х 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
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Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль Gorenje — ваш универсальный помощник для домашних посиделок и барбекю на кухне. Благодаря компактным габаритам и весу всего 2,3 кг его удобно переставлять и хранить. Рабочая поверхность 30 на 23 см отлично подходит для приготовления как завтрака на двоих, так и закусок для компании. Открытие на 180° превращает электрогриль в полноценное барбекю: обжаривайте стейки, овощи или бутерброды с максимальным удобством. Закрытый нагревательный элемент сверху и снизу обеспечивает равномерную прожарку, а ручная регулировка температуры даёт полный контроль над процессом. Съёмные пластины с антипригарным покрытием легко моются, а серебристый металлический корпус выглядит современно и стильно. Мощность 220 Вт позволяет готовить без лишних затрат энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гриль GORENJE BBQ WM701W 743942 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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