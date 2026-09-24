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Crematory - Destination (coloured) (4262464739438) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Crematory - Destination (coloured) (4262464739438) виниловая пластинка

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Crematory - Destination (coloured) (4262464739438) виниловая пластинка - фото 1
Crematory - Destination (coloured) (4262464739438) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Destination
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crematory - Destination (coloured) (4262464739438) виниловая пластинка - фото 1
  • Crematory - Destination (coloured) (4262464739438) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719343
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Crematory - Destination (coloured) (4262464739438) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464739438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Destination
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Destination, The Future is a Lonely Place, Welt Aus Glas, My Girlfriend's Girlfriend, After Isolation, My Own Private God, Days Without Sun, Deep in the Silence, Banished Forever, Ashes of Despair, Toxic Touch, Das Letzte Ticket, Tote Blumen, Fail of Misery, Days Without Sun, Welt Aus Glas
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crematory - Destination (coloured) (4262464739438) виниловая пластинка

Фабрика хитов CREMATORY открывает свои двери в 17-й раз со своим новым студийным альбомом «Destination» и достигает нового, еще более высокого уровня, чем прежде! Это альбом, который буквально сочетает в себе все сильные стороны и фазы пионеров готического металла, местами возвращаясь к их мелодичным дэт-металлическим корням, а затем снова погружаясь глубоко в готическое царство и удивляя некоторыми электро-танцевальными хитами. «Destination» - это как музыкальный альбом лучших вещей, возвращение в прошлое в сочетании с сильными сторонами настоящего. Ясно одно: CREMATORY очень мотивированы, повышают ставки и определенно еще многое могут сказать даже после 34 лет успешной истории группы! С «Destination» в кармане все возможно - дорога к успеху ведет прямо вперед.

Отзывы о товаре Crematory - Destination (coloured) (4262464739438) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464739438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Destination
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Destination, The Future is a Lonely Place, Welt Aus Glas, My Girlfriend's Girlfriend, After Isolation, My Own Private God, Days Without Sun, Deep in the Silence, Banished Forever, Ashes of Despair, Toxic Touch, Das Letzte Ticket, Tote Blumen, Fail of Misery, Days Without Sun, Welt Aus Glas
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Фабрика хитов CREMATORY открывает свои двери в 17-й раз со своим новым студийным альбомом «Destination» и достигает нового, еще более высокого уровня, чем прежде! Это альбом, который буквально сочетает в себе все сильные стороны и фазы пионеров готического металла, местами возвращаясь к их мелодичным дэт-металлическим корням, а затем снова погружаясь глубоко в готическое царство и удивляя некоторыми электро-танцевальными хитами. «Destination» - это как музыкальный альбом лучших вещей, возвращение в прошлое в сочетании с сильными сторонами настоящего. Ясно одно: CREMATORY очень мотивированы, повышают ставки и определенно еще многое могут сказать даже после 34 лет успешной истории группы! С «Destination» в кармане все возможно - дорога к успеху ведет прямо вперед.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crematory - Destination (coloured) (4262464739438) виниловая пластинка - стоимость товара 5820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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