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Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка

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Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 1
Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 2
Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 3
Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 4
Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 5
Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 6
Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 7
Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 8
Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 9
Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 10
Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 11
Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
Sable, Fable
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 1
  • Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 2
  • Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 3
  • Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 4
  • Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 5
  • Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 6
  • Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 7
  • Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 8
  • Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 9
  • Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 10
  • Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 11
  • Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719335
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0656605245010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
Sable, Fable
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Things Behind Things Behind Things, S P E Y S I D E, Awards Season, Short Story, Everything Is Peaceful Love, Walk Home, Day One (Feat. Dijon And Flock Of Dimes), From, I'll Be There, If Only I Could Wait (Feat. Danielle Haim), There's A Rhythmn, Au Revoir
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Things Behind Things Behind Things, S P E Y S I D E, Awards Season, Short Story, Everything Is Peaceful Love, Walk Home, Day One (Feat. Dijon And Flock Of Dimes), From, I'll Be There, If Only I Could Wait (Feat. Danielle Haim), There's A Rhythmn, Au Revoir

Отзывы о товаре Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0656605245010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bon Iver
Альбом (сингл)
Sable, Fable
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Things Behind Things Behind Things, S P E Y S I D E, Awards Season, Short Story, Everything Is Peaceful Love, Walk Home, Day One (Feat. Dijon And Flock Of Dimes), From, I'll Be There, If Only I Could Wait (Feat. Danielle Haim), There's A Rhythmn, Au Revoir
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Things Behind Things Behind Things, S P E Y S I D E, Awards Season, Short Story, Everything Is Peaceful Love, Walk Home, Day One (Feat. Dijon And Flock Of Dimes), From, I'll Be There, If Only I Could Wait (Feat. Danielle Haim), There's A Rhythmn, Au Revoir
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bon Iver - Sable, Fable (0656605245010) виниловая пластинка – стоимость товара 5240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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