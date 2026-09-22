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Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00)

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Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 1
Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 2
Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 3
Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 4
Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 5
Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 6
Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 7
Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 8
Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 9
Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 10
Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 11
Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 12
Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3x8 pin
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 1
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 2
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 3
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 4
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 5
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 6
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 7
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 8
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 9
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 10
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 11
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 12
  • Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719026
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3x8 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х39х36
Вес, кг.
17.75

Описание товара Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00)

**Блок питания ПК ASUS PRIME-750B-BLACK** Надёжный и мощный блок питания ASUS PRIME-750B-BLACK обеспечит стабильную работу вашего компьютера. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Номинальная мощность: 750 Вт. * Соответствие стандартам 80PLUS: Bronze. Это гарантирует высокую эффективность преобразования энергии и экономичность. **Система охлаждения:** * Один вентилятор диаметром 135 мм обеспечивает эффективное охлаждение блока питания, снижая уровень шума и поддерживая оптимальную температуру компонентов. **Дополнительные особенности:** * Тип PFC: активный. Это способствует стабилизации входного напряжения и улучшению качества электропитания. * Основной цвет: чёрный. Блок питания гармонично впишется в любой дизайн системного блока. * Входной разъём: C14 (для кабеля C13). Блок питания ASUS PRIME-750B-BLACK — это надёжное и эффективное решение для вашего ПК. Он обеспечит стабильную работу всех компонентов и поможет раскрыть весь потенциал вашей системы.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Asus PRIME-750B-BLACK (90YE00Y0-B0NA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3x8 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
**Блок питания ПК ASUS PRIME-750B-BLACK** Надёжный и мощный блок питания ASUS PRIME-750B-BLACK обеспечит стабильную работу вашего компьютера. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Номинальная мощность: 750 Вт. * Соответствие стандартам 80PLUS: Bronze. Это гарантирует высокую эффективность преобразования энергии и экономичность. **Система охлаждения:** * Один вентилятор диаметром 135 мм обеспечивает эффективное охлаждение блока питания, снижая уровень шума и поддерживая оптимальную температуру компонентов. **Дополнительные особенности:** * Тип PFC: активный. Это способствует стабилизации входного напряжения и улучшению качества электропитания. * Основной цвет: чёрный. Блок питания гармонично впишется в любой дизайн системного блока. * Входной разъём: C14 (для кабеля C13). Блок питания ASUS PRIME-750B-BLACK — это надёжное и эффективное решение для вашего ПК. Он обеспечит стабильную работу всех компонентов и поможет раскрыть весь потенциал вашей системы.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 750W
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Отзывы


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