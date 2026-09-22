Bill Withers - Menagerie (8713748982881) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Menagerie
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718922
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8713748982881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Menagerie
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Lovely Day, I Want To Spend The Night, Lovely Night For Dancing, Then You Smile At Me, She Wants To (Get On Down), It Ain't Because Of Me Baby, Tender Things, Wintertime, Let Me Be The One You Need
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bill Withers - Menagerie (8713748982881) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lovely Day, I Want To Spend The Night, Lovely Night For Dancing, Then You Smile At Me, She Wants To (Get On Down), It Ain't Because Of Me Baby, Tender Things, Wintertime, Let Me Be The One You Need
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8713748982881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Menagerie
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Lovely Day, I Want To Spend The Night, Lovely Night For Dancing, Then You Smile At Me, She Wants To (Get On Down), It Ain't Because Of Me Baby, Tender Things, Wintertime, Let Me Be The One You Need
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lovely Day, I Want To Spend The Night, Lovely Night For Dancing, Then You Smile At Me, She Wants To (Get On Down), It Ain't Because Of Me Baby, Tender Things, Wintertime, Let Me Be The One You Need
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Bill Withers - Menagerie (8713748982881) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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