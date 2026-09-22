Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718575
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
сбоку 120 мм - 3 шт.; 140 мм - 3 шт.; сверху 120 мм - 3 шт.; 140 мм - 3 шт.
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х63х33
Вес, кг.
16.87
Описание товара Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender White (ACPCC00014A)
Представьте безупречную основу для вашего следующего компьютера, где каждая деталь продумана для создания гармоничной и мощной системы. Корпус Arctic Xtender White — это не просто оболочка, а тщательно спроектированное пространство, объединяющее в себе элегантный дизайн и выдающуюся функциональность. Его белоснежный образ, дополненный элементами из прочного ABS-пластика и стали, станет центральным элементом вашего рабочего стола или игровой зоны.
Одной из ключевых особенностей данного корпуса формата Midi-Tower является его панорамное остекление. Лицевая панель и просторная боковая стенка выполнены из закалённого стекла, создавая эффект аквариума, который позволяет в полной мере продемонстрировать все внутренние компоненты и их работу. Вам больше не придется скрывать тщательно подобранные детали и яркую подсветку — они будут всегда на виду, превращая сборку в произведение искусства.
Гибкость и вместительность — сильные стороны этого корпуса. Он поддерживает установку материнских плат самых распространенных форм-факторов: от компактного Mini-ITX до полноразмерной E-ATX. Нижнее расположение блока питания стандарта ATX способствует оптимальному распределению веса и улучшенной циркуляции воздуха. Внутреннее пространство организовано с максимальной эффективностью: вы можете разместить до двух накопителей формата 3.5 или 2.5 дюйма в специальных конвертируемых отсеках, а также четыре дополнительных диска формата 2.5 дюйма, которые можно закрепить вертикально. Для производительных видеокарт предусмотрен значительный запас по длине — до 482 миллиметров, а высота процессорного кулера может достигать 171 миллиметра.
сбоку 120 мм - 3 шт.; 140 мм - 3 шт.; сверху 120 мм - 3 шт.; 140 мм - 3 шт.
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Развернуть
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте безупречную основу для вашего следующего компьютера, где каждая деталь продумана для создания гармоничной и мощной системы. Корпус Arctic Xtender White — это не просто оболочка, а тщательно спроектированное пространство, объединяющее в себе элегантный дизайн и выдающуюся функциональность. Его белоснежный образ, дополненный элементами из прочного ABS-пластика и стали, станет центральным элементом вашего рабочего стола или игровой зоны.
Одной из ключевых особенностей данного корпуса формата Midi-Tower является его панорамное остекление. Лицевая панель и просторная боковая стенка выполнены из закалённого стекла, создавая эффект аквариума, который позволяет в полной мере продемонстрировать все внутренние компоненты и их работу. Вам больше не придется скрывать тщательно подобранные детали и яркую подсветку — они будут всегда на виду, превращая сборку в произведение искусства.
Гибкость и вместительность — сильные стороны этого корпуса. Он поддерживает установку материнских плат самых распространенных форм-факторов: от компактного Mini-ITX до полноразмерной E-ATX. Нижнее расположение блока питания стандарта ATX способствует оптимальному распределению веса и улучшенной циркуляции воздуха. Внутреннее пространство организовано с максимальной эффективностью: вы можете разместить до двух накопителей формата 3.5 или 2.5 дюйма в специальных конвертируемых отсеках, а также четыре дополнительных диска формата 2.5 дюйма, которые можно закрепить вертикально. Для производительных видеокарт предусмотрен значительный запас по длине — до 482 миллиметров, а высота процессорного кулера может достигать 171 миллиметра.
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender White (ACPCC00014A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender White (ACPCC00014A)