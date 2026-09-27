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Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 купить с доставкой в Москве
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Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05

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Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 1
Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 2
Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 3
Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 4
Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 5
Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 6
Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 7
Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 8
Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 9
Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 1
  • Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 2
  • Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 3
  • Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 4
  • Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 5
  • Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 6
  • Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 7
  • Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 8
  • Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 9
  • Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606080
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Встроенные вентиляторы
1 x 180 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
222 x 374 x 417 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 180 мм, 4 x 140 мм, 5 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C х 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini Tower
Форм-фактор
Mini-ITX, Mini-DTX
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х30
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05

Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG с открытой передней решеткой обеспечивает прямой забор воздуха для быстрого охлаждения компонентов игрового ПК. Несмотря на типоразмер Mini-Tower конструкция вмещает платы разных форм-факторов и видеокарты длиной 33.6 см. Корпус позволяет использовать 3 горизонтальных слота расширения, одновременно 3 накопителя 2.5” и жесткий диск 3.5”. Fractal Design Torrent Nano RGB White TG дополнен простыми в уходе пылевыми фильтрами, которые помогают поддерживать чистоту внутри. Стеклянная боковая стенка не препятствует обзору, съемная верхняя планка упрощает установку компонентов и прокладку кабелей. Панель ввода-вывода оснащена 3 USB-портами и 2 аудиоразъемами для удобного подключения игровой гарнитуры, контроллеров и мобильных устройств.

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05




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Характеристики
Бренд
Fractal Design
Встроенные вентиляторы
1 x 180 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
222 x 374 x 417 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 180 мм, 4 x 140 мм, 5 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C х 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Развернуть
Типоразмер
Mini Tower
Форм-фактор
Mini-ITX, Mini-DTX
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG с открытой передней решеткой обеспечивает прямой забор воздуха для быстрого охлаждения компонентов игрового ПК. Несмотря на типоразмер Mini-Tower конструкция вмещает платы разных форм-факторов и видеокарты длиной 33.6 см. Корпус позволяет использовать 3 горизонтальных слота расширения, одновременно 3 накопителя 2.5” и жесткий диск 3.5”. Fractal Design Torrent Nano RGB White TG дополнен простыми в уходе пылевыми фильтрами, которые помогают поддерживать чистоту внутри. Стеклянная боковая стенка не препятствует обзору, съемная верхняя планка упрощает установку компонентов и прокладку кабелей. Панель ввода-вывода оснащена 3 USB-портами и 2 аудиоразъемами для удобного подключения игровой гарнитуры, контроллеров и мобильных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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