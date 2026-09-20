Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 544668
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230 x 466 x 453 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
4 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х52х30
Вес, кг.
11
Описание товара Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW)
Черный корпус Corsair iCUE 4000X RGB [CC-9011204-WW] относится к среднеформатным устройствам. Внутри него с комфортном уместится большое количество игровых компонентов. Корпус состоит из пластика, стекла и стали. Через лицевую панель видно ARGB-подсветку 3 встроенных вентиляторов. Блок питания ATX длиной до 22 см располагается снизу. Для более эффективного остужения производитель предусмотрел возможность размещать внутри систему жидкостного охлаждения. Материнская плата в корпусе Corsair iCUE 4000X RGB [CC-9011204-WW] должна располагаться вертикально.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230 x 466 x 453 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
4 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Черный корпус Corsair iCUE 4000X RGB [CC-9011204-WW] относится к среднеформатным устройствам. Внутри него с комфортном уместится большое количество игровых компонентов. Корпус состоит из пластика, стекла и стали. Через лицевую панель видно ARGB-подсветку 3 встроенных вентиляторов. Блок питания ATX длиной до 22 см располагается снизу. Для более эффективного остужения производитель предусмотрел возможность размещать внутри систему жидкостного охлаждения. Материнская плата в корпусе Corsair iCUE 4000X RGB [CC-9011204-WW] должна располагаться вертикально.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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