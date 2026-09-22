Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020)
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020)
Корпус Asus представляет собой стильное и функциональное решение для сборки персонального компьютера. Этот Midi-Tower корпус обладает рядом характеристик, которые удовлетворят потребности как геймеров, так и профессиональных пользователей. С весом в 11 кг, корпус обеспечивает стабильность и надежность размещения всех компонентов. Внутреннее пространство оптимизировано под современные требования: максимальная длина видеокарты составляет 400 мм, а максимальная высота процессорного кулера — 163 мм, что позволяет установить мощные комплектующие. Изготовленный из комбинации пластика, стали и стекла, корпус демонстрирует прочность и стильный внешний вид, подчеркнутый черным цветом. Наличие бокового окна из стекла позволяет демонстрировать внутреннее убранство системы, которое может быть дополнительно украшено благодаря встроенной ARGB подсветке, создающей уникальные световые эффекты. Корпус совместим с материнскими платами форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX, что предоставляет гибкость выбора составляющих. Внутри корпуса предусмотрены четыре отсека для 2.5-дюймовых и четыре для 3.5-дюймовых накопителей, обеспечивая гибкость для хранения данных. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что улучшает циркуляцию воздуха и общее охлаждение системы. Встроенного кард-ридера в данной модели нет, что освобождает дополнительное пространство внутри. Корпус Asus — это идеальный выбор для сборки производительных и стильных систем, обеспечивающий удобство сборки и эффективное управление кабелями.
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