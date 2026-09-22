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Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) купить с доставкой в Москве
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Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020)

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Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 1
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 2
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 3
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 4
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 5
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 6
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 7
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 8
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 9
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 10
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 11
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 12
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 13
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 14
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 15
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 16
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 17
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 18
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 19
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 1
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 2
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 3
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 4
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 5
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 6
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 7
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 8
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 9
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 10
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 11
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 12
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 13
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 14
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 15
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 16
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 17
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 18
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 19
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719088
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
285 x 450 x 446 мм
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 и 3 x 120 или 6 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х28
Вес, кг.
13.9

Описание товара Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020)

Корпус Asus представляет собой стильное и функциональное решение для сборки персонального компьютера. Этот Midi-Tower корпус обладает рядом характеристик, которые удовлетворят потребности как геймеров, так и профессиональных пользователей. С весом в 11 кг, корпус обеспечивает стабильность и надежность размещения всех компонентов. Внутреннее пространство оптимизировано под современные требования: максимальная длина видеокарты составляет 400 мм, а максимальная высота процессорного кулера — 163 мм, что позволяет установить мощные комплектующие. Изготовленный из комбинации пластика, стали и стекла, корпус демонстрирует прочность и стильный внешний вид, подчеркнутый черным цветом. Наличие бокового окна из стекла позволяет демонстрировать внутреннее убранство системы, которое может быть дополнительно украшено благодаря встроенной ARGB подсветке, создающей уникальные световые эффекты. Корпус совместим с материнскими платами форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX, что предоставляет гибкость выбора составляющих. Внутри корпуса предусмотрены четыре отсека для 2.5-дюймовых и четыре для 3.5-дюймовых накопителей, обеспечивая гибкость для хранения данных. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что улучшает циркуляцию воздуха и общее охлаждение системы. Встроенного кард-ридера в данной модели нет, что освобождает дополнительное пространство внутри. Корпус Asus — это идеальный выбор для сборки производительных и стильных систем, обеспечивающий удобство сборки и эффективное управление кабелями.

Отзывы о товаре Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
285 x 450 x 446 мм
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 и 3 x 120 или 6 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Asus представляет собой стильное и функциональное решение для сборки персонального компьютера. Этот Midi-Tower корпус обладает рядом характеристик, которые удовлетворят потребности как геймеров, так и профессиональных пользователей. С весом в 11 кг, корпус обеспечивает стабильность и надежность размещения всех компонентов. Внутреннее пространство оптимизировано под современные требования: максимальная длина видеокарты составляет 400 мм, а максимальная высота процессорного кулера — 163 мм, что позволяет установить мощные комплектующие. Изготовленный из комбинации пластика, стали и стекла, корпус демонстрирует прочность и стильный внешний вид, подчеркнутый черным цветом. Наличие бокового окна из стекла позволяет демонстрировать внутреннее убранство системы, которое может быть дополнительно украшено благодаря встроенной ARGB подсветке, создающей уникальные световые эффекты. Корпус совместим с материнскими платами форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX, что предоставляет гибкость выбора составляющих. Внутри корпуса предусмотрены четыре отсека для 2.5-дюймовых и четыре для 3.5-дюймовых накопителей, обеспечивая гибкость для хранения данных. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что улучшает циркуляцию воздуха и общее охлаждение системы. Встроенного кард-ридера в данной модели нет, что освобождает дополнительное пространство внутри. Корпус Asus — это идеальный выбор для сборки производительных и стильных систем, обеспечивающий удобство сборки и эффективное управление кабелями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK (90DC0090-B19020) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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