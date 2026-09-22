Корпус Asus PROART PA401 WOOD TG PWM Black (90DC00M0-B39000)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus PROART PA401 WOOD TG PWM Black (90DC00M0-B39000)
Компания ASUS представляет компьютерный корпус ProArt PA401 Wood Edition. Производитель акцентирует внимание на эстетике. Корпус оснащён фронтальной панелью из ясеня, и из него же выполнена накладка панели разъёмов. ProArt PA401 Wood Edition выполнен в классическом чёрном цвете. Размеры составляют 412 ? 225 ? 503 мм. Корпус предназначен для сборки систем на базе материнских плат форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. ASUS ProArt PA401 Wood Edition оснащён семью слотами расширения. Внутри предусмотрены два комбинированных места для установки накопителей форматов 2,5 или 3,5 дюйма, а также два дополнительных места для накопителей формата 2,5 дюйма. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 315 мм, процессорных кулеров высотой до 160 мм, а также блоков питания длиной до 170 мм. Для установки блока питания корпус разбирать не требуется — он размещается на специальном выдвижном лотке. Все панели корпуса снимаются без использования инструментов. Установка накопителей также возможна без применения винтов. За фронтальной панелью корпуса размещены два предустановленных вентилятора диаметром 160 мм, а сзади установлен один вентилятор диаметром 120 мм. Фронтальная панель разъёмов корпуса включает два порта USB Type-A (5 Гбит/с), один порт USB Type-C (20 Гбит/с), а также комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. Также имеется специальная кнопка блокировки, предотвращающая случайное нажатие кнопок питания и перезагрузки ПК.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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