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Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) купить с доставкой в Москве
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Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010)

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Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 1
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 2
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 3
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 4
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 5
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 6
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 7
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 8
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 9
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 10
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 11
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 12
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 13
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 14
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 15
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 16
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 17
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 18
Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 1
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 2
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 3
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 4
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 5
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 6
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 7
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 8
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 9
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 10
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 11
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 12
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 13
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 14
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 15
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 16
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 17
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 18
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719089
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
285 x 450 x 446 мм
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х28
Вес, кг.
13.9

Описание товара Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010)

Корпус Asus Midi-Tower — идеальное решение для тех, кто ценит стиль и функциональность. Этот корпус выполнен в современном белом цвете, сочетая в себе элементы из пластика, стали и стекла, что обеспечивает не только прочность, но и стильный внешний вид. Прозрачное окно на боковой стенке позволяет насладиться видом внутреннего пространства, особенно если в нем установлена система подсветки ARGB, которая добавит яркости и уникальности вашей сборке. С весом в 11 кг, корпус обеспечивает высокую устойчивость и надежность. Благодаря поддержке форм-факторов плат mini-ITX, ATX и mATX, вы можете легко подобрать все необходимые компоненты для своей системы. Внутреннее пространство корпуса позволяет разместить видеокарту длиной до 400 мм, что открывает возможности для установки самых мощных и современных моделей. Максимальная высота процессорного кулера составляет 163 мм, обеспечивая отличное охлаждение вашего процессора. Корпус оборудован восьмью слотами расширения, что позволяет добавить множество дополнительных плат для улучшения возможностей вашего компьютера. Внутренние отсеки размером 2,5 дюйма в количестве четырех штук предназначены для установки твердотельных накопителей, обеспечивая ваш компьютер высокой скоростью чтения и записи данных. Расположение блока питания в нижней части корпуса улучшает его охлаждение и освобождает дополнительное пространство внутри. Этот корпус от Asus станет идеальной основой для мощной и стильной игровой или рабочей сборки, обеспечивая не только оптимальные возможности для установки современных комплектующих, но и впечатляющий внешний вид вашего системного блока.

Отзывы о товаре Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
285 x 450 x 446 мм
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Asus Midi-Tower — идеальное решение для тех, кто ценит стиль и функциональность. Этот корпус выполнен в современном белом цвете, сочетая в себе элементы из пластика, стали и стекла, что обеспечивает не только прочность, но и стильный внешний вид. Прозрачное окно на боковой стенке позволяет насладиться видом внутреннего пространства, особенно если в нем установлена система подсветки ARGB, которая добавит яркости и уникальности вашей сборке. С весом в 11 кг, корпус обеспечивает высокую устойчивость и надежность. Благодаря поддержке форм-факторов плат mini-ITX, ATX и mATX, вы можете легко подобрать все необходимые компоненты для своей системы. Внутреннее пространство корпуса позволяет разместить видеокарту длиной до 400 мм, что открывает возможности для установки самых мощных и современных моделей. Максимальная высота процессорного кулера составляет 163 мм, обеспечивая отличное охлаждение вашего процессора. Корпус оборудован восьмью слотами расширения, что позволяет добавить множество дополнительных плат для улучшения возможностей вашего компьютера. Внутренние отсеки размером 2,5 дюйма в количестве четырех штук предназначены для установки твердотельных накопителей, обеспечивая ваш компьютер высокой скоростью чтения и записи данных. Расположение блока питания в нижней части корпуса улучшает его охлаждение и освобождает дополнительное пространство внутри. Этот корпус от Asus станет идеальной основой для мощной и стильной игровой или рабочей сборки, обеспечивая не только оптимальные возможности для установки современных комплектующих, но и впечатляющий внешний вид вашего системного блока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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