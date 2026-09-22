Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010)
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE (90DC0093-B19010)
Корпус Asus Midi-Tower — идеальное решение для тех, кто ценит стиль и функциональность. Этот корпус выполнен в современном белом цвете, сочетая в себе элементы из пластика, стали и стекла, что обеспечивает не только прочность, но и стильный внешний вид. Прозрачное окно на боковой стенке позволяет насладиться видом внутреннего пространства, особенно если в нем установлена система подсветки ARGB, которая добавит яркости и уникальности вашей сборке. С весом в 11 кг, корпус обеспечивает высокую устойчивость и надежность. Благодаря поддержке форм-факторов плат mini-ITX, ATX и mATX, вы можете легко подобрать все необходимые компоненты для своей системы. Внутреннее пространство корпуса позволяет разместить видеокарту длиной до 400 мм, что открывает возможности для установки самых мощных и современных моделей. Максимальная высота процессорного кулера составляет 163 мм, обеспечивая отличное охлаждение вашего процессора. Корпус оборудован восьмью слотами расширения, что позволяет добавить множество дополнительных плат для улучшения возможностей вашего компьютера. Внутренние отсеки размером 2,5 дюйма в количестве четырех штук предназначены для установки твердотельных накопителей, обеспечивая ваш компьютер высокой скоростью чтения и записи данных. Расположение блока питания в нижней части корпуса улучшает его охлаждение и освобождает дополнительное пространство внутри. Этот корпус от Asus станет идеальной основой для мощной и стильной игровой или рабочей сборки, обеспечивая не только оптимальные возможности для установки современных комплектующих, но и впечатляющий внешний вид вашего системного блока.
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