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Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) купить с доставкой в Москве
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Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020)

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Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 1
Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 2
Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 3
Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 4
Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 5
Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 6
Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 7
Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 1
  • Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 2
  • Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 3
  • Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 4
  • Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 5
  • Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 6
  • Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 7
  • Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635216
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
232 x 494 x 491 мм
Макс. высота процессорного кулера
182
Максимальная длина видеокарты
394
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX, SSI CEB, SSI EEB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х32
Вес, кг.
13.7

Описание товара Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020)

Корпус Silverstone – это стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Он выполнен в классическом черном цвете и предназначен для установки материнских плат формата mATX, SSI CEB и SSI EEB. Корпус изготовлен из прочной стали, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Отсутствие встроенного блока питания позволяет пользователю выбрать подходящий для своих нужд источник питания, который устанавливается в нижней части корпуса. Silverstone поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 182 мм, а также видеокарт длиной до 394 мм, что дает широкие возможности для сборки игровой или рабочей станции высокого уровня. Корпус оснащен 9 слотами расширения, что позволяет устанавливать разнообразные карты расширения для большей функциональности системы. Внутри предусмотрено место для двух устройств с размером 2,5 дюйма и двух с размером 3,5 дюйма, обеспечивая достаточный объем хранилища для всех необходимых данных. Эстетическая и практичная деталь – окно на боковой стенке, которое позволяет не только демонстрировать внутренние компоненты вашей сборки, но и упрощает контроль за их состоянием. Вентиляция корпуса организована парой встроенных 140 мм вентиляторов, которые обеспечивают эффективное охлаждение всех установленных компонентов. С весом в 11,64 кг, корпус Silverstone представляет собой уверенный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и стиль в одном устройстве. Это отличное решение для персонализированных сборок, где важен баланс между функциональностью и дизайном.

Отзывы о товаре Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
232 x 494 x 491 мм
Макс. высота процессорного кулера
182
Максимальная длина видеокарты
394
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX, SSI CEB, SSI EEB
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Silverstone – это стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Он выполнен в классическом черном цвете и предназначен для установки материнских плат формата mATX, SSI CEB и SSI EEB. Корпус изготовлен из прочной стали, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Отсутствие встроенного блока питания позволяет пользователю выбрать подходящий для своих нужд источник питания, который устанавливается в нижней части корпуса. Silverstone поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 182 мм, а также видеокарт длиной до 394 мм, что дает широкие возможности для сборки игровой или рабочей станции высокого уровня. Корпус оснащен 9 слотами расширения, что позволяет устанавливать разнообразные карты расширения для большей функциональности системы. Внутри предусмотрено место для двух устройств с размером 2,5 дюйма и двух с размером 3,5 дюйма, обеспечивая достаточный объем хранилища для всех необходимых данных. Эстетическая и практичная деталь – окно на боковой стенке, которое позволяет не только демонстрировать внутренние компоненты вашей сборки, но и упрощает контроль за их состоянием. Вентиляция корпуса организована парой встроенных 140 мм вентиляторов, которые обеспечивают эффективное охлаждение всех установленных компонентов. С весом в 11,64 кг, корпус Silverstone представляет собой уверенный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и стиль в одном устройстве. Это отличное решение для персонализированных сборок, где важен баланс между функциональностью и дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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