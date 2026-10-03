Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020)
Корпус Silverstone – это стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Он выполнен в классическом черном цвете и предназначен для установки материнских плат формата mATX, SSI CEB и SSI EEB. Корпус изготовлен из прочной стали, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Отсутствие встроенного блока питания позволяет пользователю выбрать подходящий для своих нужд источник питания, который устанавливается в нижней части корпуса. Silverstone поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 182 мм, а также видеокарт длиной до 394 мм, что дает широкие возможности для сборки игровой или рабочей станции высокого уровня. Корпус оснащен 9 слотами расширения, что позволяет устанавливать разнообразные карты расширения для большей функциональности системы. Внутри предусмотрено место для двух устройств с размером 2,5 дюйма и двух с размером 3,5 дюйма, обеспечивая достаточный объем хранилища для всех необходимых данных. Эстетическая и практичная деталь – окно на боковой стенке, которое позволяет не только демонстрировать внутренние компоненты вашей сборки, но и упрощает контроль за их состоянием. Вентиляция корпуса организована парой встроенных 140 мм вентиляторов, которые обеспечивают эффективное охлаждение всех установленных компонентов. С весом в 11,64 кг, корпус Silverstone представляет собой уверенный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и стиль в одном устройстве. Это отличное решение для персонализированных сборок, где важен баланс между функциональностью и дизайном.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, Нет, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, Нет, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Silverstone SST-SEQ1B (G410SEQ1B000020)