Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119)
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Характеристики
Описание товара Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119)
RAIJINTEK представляет огромный компьютерный корпус ENYO — решение, нацеленное исключительно на энтузиастов, собирающих мощнейшую игровую систему. Кейс относится к изделиям открытого типа. В конструкции применяются металл и закалённое стекло толщиной 4 мм. Габариты корпуса составляют 707 ? 398 ? 659 мм, вес — внушительные 21.5 килограмма. Система может быть оборудована материнской платой типоразмера EE-ATX, E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Для карт расширения доступны восемь слотов. ENYO позволяет использовать гигантские графические ускорители — длиной до 615 мм! Причём можно задействовать одновременно до четырёх таких видеокарт. Допускается установка четырёх устройств хранения данных типоразмера 3.5 или 2.5 дюйма. Высота процессорного охладителя может достигать 188 мм. Панель с разъёмами во фронтальной части содержит четыре порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Особого внимания заслуживают возможности монструозного корпуса по формированию системы охлаждения. К примеру, можно установить до четырёх радиаторов СЖО длиной до 480 мм и толщиной до 65 мм каждый. При использовании же воздушного охлаждения можно задействовать в общей сложности до 23 вентиляторов.
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Теги товара: Алюминий, Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Алюминий, Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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