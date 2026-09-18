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Корпус InWin IW-R400-01N (6131850) купить с доставкой в Москве
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Корпус InWin IW-R400-01N (6131850)

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Корпус InWin IW-R400-01N (6131850) - фото 1
Корпус InWin IW-R400-01N (6131850) - фото 2
Корпус InWin IW-R400-01N (6131850) - фото 3
Корпус InWin IW-R400-01N (6131850) - фото 4
Корпус InWin IW-R400-01N (6131850) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin IW-R400-01N (6131850) - фото 1
  • Корпус InWin IW-R400-01N (6131850) - фото 2
  • Корпус InWin IW-R400-01N (6131850) - фото 3
  • Корпус InWin IW-R400-01N (6131850) - фото 4
  • Корпус InWin IW-R400-01N (6131850) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287510
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
430x175x525
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2
Слоты расширения
8
Типоразмер
4U
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
18.1

Описание товара Корпус InWin IW-R400-01N (6131850)

Серверный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.



Теги товара: Сталь, Нет

Отзывы о товаре Корпус InWin IW-R400-01N (6131850)




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
430x175x525
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2
Слоты расширения
8
Типоразмер
4U
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.


Теги товара: Сталь, Нет
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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