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Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) купить с доставкой в Москве
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Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000)

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Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 1
Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 2
Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 3
Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 4
Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 5
Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 6
Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 7
Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 8
Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 9
Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 10
Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 11
Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 1
  • Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 2
  • Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 3
  • Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 4
  • Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 5
  • Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 6
  • Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 7
  • Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 8
  • Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 9
  • Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 10
  • Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 11
  • Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718877
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
268 x 639 x 659 мм
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
460
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 3x140 мм - на передней 1x120 мм или 1x140 мм - на задней 3x120 мм или 3x140 мм - на верхней
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
4 x USB 3.0, 2 x USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
12
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
5
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х71х35
Вес, кг.
25.4

Описание товара Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000)

Корпус ASUS ROG Hyperion GR701 типоразмера Full-Tower создан для сборки игрового ПК. В передней части корпуса вертикально устанавливается материнская плата: есть совместимость с форматами Standard-ATX, E-ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Кронштейн для фиксации видеокарты исключает провисание компонента. Конструкция корпуса позволяет устанавливать карты длиной 460 мм и толщиной 130 мм. Для аккуратного расположения проводов за платой есть свободное пространство размерами 34x46 см с кабельными стяжками. ASUS ROG Hyperion GR701 белого цвета изготовлен из стали, алюминия и пластика. Боковые стенки корпуса сделаны из стекла. Крепления на шарнирах обеспечивают легкий доступ к внутренним компонентам: для открывания корпуса не нужны инструменты. Широкие воздухозаборники на фронтальной панели дополнены 4 вентиляторами диаметром 140 мм. Также на фронтальной и верхней панелях можно установить 2 радиатора СВО диаметром 420 мм. Для управления вентиляторами и подсветкой используется ARGB-контроллер, который поддерживает технологию Aura Sync.

Отзывы о товаре Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
268 x 639 x 659 мм
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
460
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 3x140 мм - на передней 1x120 мм или 1x140 мм - на задней 3x120 мм или 3x140 мм - на верхней
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
4 x USB 3.0, 2 x USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
12
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
5
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ASUS ROG Hyperion GR701 типоразмера Full-Tower создан для сборки игрового ПК. В передней части корпуса вертикально устанавливается материнская плата: есть совместимость с форматами Standard-ATX, E-ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Кронштейн для фиксации видеокарты исключает провисание компонента. Конструкция корпуса позволяет устанавливать карты длиной 460 мм и толщиной 130 мм. Для аккуратного расположения проводов за платой есть свободное пространство размерами 34x46 см с кабельными стяжками. ASUS ROG Hyperion GR701 белого цвета изготовлен из стали, алюминия и пластика. Боковые стенки корпуса сделаны из стекла. Крепления на шарнирах обеспечивают легкий доступ к внутренним компонентам: для открывания корпуса не нужны инструменты. Широкие воздухозаборники на фронтальной панели дополнены 4 вентиляторами диаметром 140 мм. Также на фронтальной и верхней панелях можно установить 2 радиатора СВО диаметром 420 мм. Для управления вентиляторами и подсветкой используется ARGB-контроллер, который поддерживает технологию Aura Sync.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Asus GR701 ROG HYPERION WHITE (90DC00F3-B39000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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