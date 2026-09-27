Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 606089
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
68х65х33
Вес, кг.
16
Описание товара Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02)
Meshify 2 XL представляет собой массивный высокопроизводительный корпус с широкой вдохновляющей эстетикой. Его поразительный внешний вид включает без болтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и обновленную переднюю панель с USB 3.1 Gen 2 Type-C. Огромный размер с внутренней двойной компоновкой. поддерживает полноразмерные платы EATX и SSI-EEB, гигантские массивы хранения данных и радиаторы до 480 мм, что позволяет охлаждать интерьер на одном дыхании.
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Теги товара: Игровой корпус
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Meshify 2 XL представляет собой массивный высокопроизводительный корпус с широкой вдохновляющей эстетикой. Его поразительный внешний вид включает без болтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и обновленную переднюю панель с USB 3.1 Gen 2 Type-C. Огромный размер с внутренней двойной компоновкой. поддерживает полноразмерные платы EATX и SSI-EEB, гигантские массивы хранения данных и радиаторы до 480 мм, что позволяет охлаждать интерьер на одном дыхании.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Игровой корпус
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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