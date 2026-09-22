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Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) купить с доставкой в Москве
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Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020)

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Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 1
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 2
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 3
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 4
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 5
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 6
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 7
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 8
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 9
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 10
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 11
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 12
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 13
Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 1
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 2
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 3
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 4
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 5
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 6
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 7
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 8
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 9
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 10
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 11
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 12
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 13
  • Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718493
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
268 x 659 x 639 мм
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
460
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
4 x USB 3.0, 2 x USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х71х35
Вес, кг.
25.4

Описание товара Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020)

Описание корпуса Asus: Представляем вашему вниманию мощный и стильный корпус от компании Asus, идеально подходящий для создания высокопроизводительных систем. Этот Full-Tower корпус исполнен в элегантном черном цвете и изготовлен из прочных материалов, таких как пластик и сталь, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации. С весом 21,3 кг, корпус обеспечивает необходимую устойчивость и поддержку для всех компонентов. Он совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что позволяет гибкость в выборе компонентов для вашего ПК. Отдельного внимания заслуживает поддержка больших и мощных видеокарт длиной до 460 мм, а также процессорных кулеров высотой до 190 мм, что позволяет установить практически любое оборудование без ограничений. Корпус оснащен ARGB-подсветкой, добавляющей визуальную привлекательность и возможность кастомизации в зависимости от вашего настроения и стиля. Особенности корпуса включают в себя: - Расположение блока питания в нижней части корпуса для улучшения распределения веса и воздушного потока. - Три встроенных 140 мм вентилятора, обеспечивающих эффективное охлаждение системы. - Девять слотов расширения для установки дополнительных карт и устройств. - Пять внутренних отсеков для накопителей 2,5" и два отсека для устройств 5,25", позволяющие масштабировать хранилище данных в соответствии с вашими потребностями. Корпус Asus — это не только функциональное, но и стильное решение для сборки мощного и современного компьютера, соответствующее самым высоким требованиям и стандартам.

Отзывы о товаре Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
268 x 659 x 639 мм
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
460
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
4 x USB 3.0, 2 x USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Развернуть
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Описание корпуса Asus: Представляем вашему вниманию мощный и стильный корпус от компании Asus, идеально подходящий для создания высокопроизводительных систем. Этот Full-Tower корпус исполнен в элегантном черном цвете и изготовлен из прочных материалов, таких как пластик и сталь, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации. С весом 21,3 кг, корпус обеспечивает необходимую устойчивость и поддержку для всех компонентов. Он совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что позволяет гибкость в выборе компонентов для вашего ПК. Отдельного внимания заслуживает поддержка больших и мощных видеокарт длиной до 460 мм, а также процессорных кулеров высотой до 190 мм, что позволяет установить практически любое оборудование без ограничений. Корпус оснащен ARGB-подсветкой, добавляющей визуальную привлекательность и возможность кастомизации в зависимости от вашего настроения и стиля. Особенности корпуса включают в себя: - Расположение блока питания в нижней части корпуса для улучшения распределения веса и воздушного потока. - Три встроенных 140 мм вентилятора, обеспечивающих эффективное охлаждение системы. - Девять слотов расширения для установки дополнительных карт и устройств. - Пять внутренних отсеков для накопителей 2,5" и два отсека для устройств 5,25", позволяющие масштабировать хранилище данных в соответствии с вашими потребностями. Корпус Asus — это не только функциональное, но и стильное решение для сборки мощного и современного компьютера, соответствующее самым высоким требованиям и стандартам.
Самовывоз
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Отзывы


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