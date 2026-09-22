Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020)
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus ROG HYPERION GR701 BTF EDITION (90DC00F0-B39020)
Описание корпуса Asus: Представляем вашему вниманию мощный и стильный корпус от компании Asus, идеально подходящий для создания высокопроизводительных систем. Этот Full-Tower корпус исполнен в элегантном черном цвете и изготовлен из прочных материалов, таких как пластик и сталь, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации. С весом 21,3 кг, корпус обеспечивает необходимую устойчивость и поддержку для всех компонентов. Он совместим с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что позволяет гибкость в выборе компонентов для вашего ПК. Отдельного внимания заслуживает поддержка больших и мощных видеокарт длиной до 460 мм, а также процессорных кулеров высотой до 190 мм, что позволяет установить практически любое оборудование без ограничений. Корпус оснащен ARGB-подсветкой, добавляющей визуальную привлекательность и возможность кастомизации в зависимости от вашего настроения и стиля. Особенности корпуса включают в себя: - Расположение блока питания в нижней части корпуса для улучшения распределения веса и воздушного потока. - Три встроенных 140 мм вентилятора, обеспечивающих эффективное охлаждение системы. - Девять слотов расширения для установки дополнительных карт и устройств. - Пять внутренних отсеков для накопителей 2,5" и два отсека для устройств 5,25", позволяющие масштабировать хранилище данных в соответствии с вашими потребностями. Корпус Asus — это не только функциональное, но и стильное решение для сборки мощного и современного компьютера, соответствующее самым высоким требованиям и стандартам.
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