Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020)
Корпус Asus Full-Tower в черном цвете — это идеальный выбор для энтузиастов, ценящих как функциональность, так и стиль. Изготовленный из прочного сочетания пластика и стали, этот корпус обещает долговечность и устойчивость. Он поддерживает широкий спектр форм-факторов материнских плат, включая mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX и mini-DTX, что даёт максимальную гибкость в выборе компонентов. Благодаря вместительному дизайну, корпус вмещает видеокарты длиной до 440 мм и процессорные кулеры высотой до 185 мм. Для расширения предоставляется 8 слотов, что позволяет легко адаптировать систему под ваши нужды. Внутри расположены 4 отсека для 2,5-дюймовых и 4 отсека для 3,5-дюймовых накопителей, что обеспечит достаточно места для хранения данных. Охлаждение — не проблема с тремя встроенными вентиляторами: один 140 мм и два 200 мм, которые обеспечивают оптимальный воздушный поток. Блок питания устанавливается снизу, что способствует более эффективному управлению кабелями и улучшает охлаждение. С весом 15,8 кг, корпус Asus предлагает отличную комбинацию прочности и эстетически приятного дизайна, делая его отличным выбором для высокопроизводительных систем.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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