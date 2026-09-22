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Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) купить с доставкой в Москве
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Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020)

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Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 1
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 2
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 3
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 4
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 5
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 6
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 7
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 8
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 9
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 10
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 11
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 12
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 13
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 14
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 15
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 16
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 17
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 18
Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 1
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 2
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 3
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 4
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 5
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 6
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 7
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 8
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 9
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 10
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 11
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 12
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 13
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 14
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 15
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 16
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 17
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 18
  • Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718874
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 140 мм, 2 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245 x 560 x 593 мм
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
440
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х66х35
Вес, кг.
18.94

Описание товара Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020)

Корпус Asus Full-Tower в черном цвете — это идеальный выбор для энтузиастов, ценящих как функциональность, так и стиль. Изготовленный из прочного сочетания пластика и стали, этот корпус обещает долговечность и устойчивость. Он поддерживает широкий спектр форм-факторов материнских плат, включая mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX и mini-DTX, что даёт максимальную гибкость в выборе компонентов. Благодаря вместительному дизайну, корпус вмещает видеокарты длиной до 440 мм и процессорные кулеры высотой до 185 мм. Для расширения предоставляется 8 слотов, что позволяет легко адаптировать систему под ваши нужды. Внутри расположены 4 отсека для 2,5-дюймовых и 4 отсека для 3,5-дюймовых накопителей, что обеспечит достаточно места для хранения данных. Охлаждение — не проблема с тремя встроенными вентиляторами: один 140 мм и два 200 мм, которые обеспечивают оптимальный воздушный поток. Блок питания устанавливается снизу, что способствует более эффективному управлению кабелями и улучшает охлаждение. С весом 15,8 кг, корпус Asus предлагает отличную комбинацию прочности и эстетически приятного дизайна, делая его отличным выбором для высокопроизводительных систем.

Отзывы о товаре Корпус Asus PROART PA602 WOOD METAL PWM BLACK (90DC00J0-B09020)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 140 мм, 2 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245 x 560 x 593 мм
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
440
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Asus Full-Tower в черном цвете — это идеальный выбор для энтузиастов, ценящих как функциональность, так и стиль. Изготовленный из прочного сочетания пластика и стали, этот корпус обещает долговечность и устойчивость. Он поддерживает широкий спектр форм-факторов материнских плат, включая mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX и mini-DTX, что даёт максимальную гибкость в выборе компонентов. Благодаря вместительному дизайну, корпус вмещает видеокарты длиной до 440 мм и процессорные кулеры высотой до 185 мм. Для расширения предоставляется 8 слотов, что позволяет легко адаптировать систему под ваши нужды. Внутри расположены 4 отсека для 2,5-дюймовых и 4 отсека для 3,5-дюймовых накопителей, что обеспечит достаточно места для хранения данных. Охлаждение — не проблема с тремя встроенными вентиляторами: один 140 мм и два 200 мм, которые обеспечивают оптимальный воздушный поток. Блок питания устанавливается снизу, что способствует более эффективному управлению кабелями и улучшает охлаждение. С весом 15,8 кг, корпус Asus предлагает отличную комбинацию прочности и эстетически приятного дизайна, делая его отличным выбором для высокопроизводительных систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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