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Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010) купить с доставкой в Москве
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Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010)

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Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010) - фото 1
Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010) - фото 2
Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010) - фото 3
Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010) - фото 4
Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010) - фото 1
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010) - фото 2
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010) - фото 3
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010) - фото 4
  • Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718496
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
285 x 450 x 446 мм
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х52х38
Вес, кг.
13.7

Описание товара Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010)

Корпус Asus – это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Выполненный из качественной стали, корпус окрашен в элегантный черный цвет, который прекрасно впишется в любой интерьер. Данный Midi-Tower предназначен для установки комплектующих, что делает его отличным решением для сборки мощного игрового или рабочей станции. Поддерживает форм-факторы плат mini-ITX, ATX и mATX, что позволяет использовать широкий спектр материнских плат. Максимальная длина видеокарты, составляющая 400 мм, дает возможность установить современные мощные графические решения, а максимальная высота процессорного кулера составляет 163 мм. Боковая стенка с окном позволяет продемонстрировать внутренние компоненты, а ARGB-подсветка добавляет стильности внешнему виду. Установлены три встроенных 120 мм вентилятора, обеспечивающих отличное охлаждение системы. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и более удобному монтажу. Для хранения данных предусмотрены четыре внутренних отсека формата 3.5’ и еще четыре для 2.5’, что позволит реализовать любые задумки по хранению информации. Восьми слотов расширения вполне достаточно для установки дополнительных карт и модулей. С весом 11,9 кг, корпус достаточно устойчив, обеспечивая безопасность для всех установленных комплектующих. Корпус Asus – это стильное и практичное решение для создания вашей идеальной системы.

Отзывы о товаре Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
285 x 450 x 446 мм
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Asus – это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Выполненный из качественной стали, корпус окрашен в элегантный черный цвет, который прекрасно впишется в любой интерьер. Данный Midi-Tower предназначен для установки комплектующих, что делает его отличным решением для сборки мощного игрового или рабочей станции. Поддерживает форм-факторы плат mini-ITX, ATX и mATX, что позволяет использовать широкий спектр материнских плат. Максимальная длина видеокарты, составляющая 400 мм, дает возможность установить современные мощные графические решения, а максимальная высота процессорного кулера составляет 163 мм. Боковая стенка с окном позволяет продемонстрировать внутренние компоненты, а ARGB-подсветка добавляет стильности внешнему виду. Установлены три встроенных 120 мм вентилятора, обеспечивающих отличное охлаждение системы. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и более удобному монтажу. Для хранения данных предусмотрены четыре внутренних отсека формата 3.5’ и еще четыре для 2.5’, что позволит реализовать любые задумки по хранению информации. Восьми слотов расширения вполне достаточно для установки дополнительных карт и модулей. С весом 11,9 кг, корпус достаточно устойчив, обеспечивая безопасность для всех установленных комплектующих. Корпус Asus – это стильное и практичное решение для создания вашей идеальной системы.
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Отзывы


Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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