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Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) купить с доставкой в Москве
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Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01)

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Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 1
Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 2
Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 3
Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 4
Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 5
Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 6
Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 7
Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 8
Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 9
Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 1
  • Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 2
  • Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 3
  • Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 4
  • Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 5
  • Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 6
  • Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 7
  • Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 8
  • Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 9
  • Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596484
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм, 2 x 180 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
242x530x544 мм
Макс. высота процессорного кулера
188
Максимальная длина видеокарты
461
Материал корпуса
Сталь, пластик, Стекло
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм, 7 x 140x140 мм, 4 x 180x180 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Форм-фактор
ATX, E-ATX, mATX, SSI CEB, SSI EEB
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х64х35
Вес, кг.
14

Описание товара Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01)

Корпус Torrent создан для максимального охлаждения прямо из коробки. Основными отличительными особенностями являются расположение компонентов, открытая передняя решетка и пять вентиляторов, два из которых - 180x38 мм вентиляторы Dynamic PWM или Prisma RGB, созданные специально для достижения максимального воздушного охлаждения при сохранении контролируемого уровня шума. Обеспечивая превосходную производительность охлаждения (с водяными контурами или без них), Torrent идеально подходит для пользователей высокого класса, которым нужен корпус, способный идти в ногу со временем и с постоянно расширяющимся рынком аппаратных апгрейдов.

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01)




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Характеристики
Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм, 2 x 180 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
242x530x544 мм
Макс. высота процессорного кулера
188
Максимальная длина видеокарты
461
Материал корпуса
Сталь, пластик, Стекло
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм, 7 x 140x140 мм, 4 x 180x180 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Форм-фактор
ATX, E-ATX, mATX, SSI CEB, SSI EEB
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
4
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Torrent создан для максимального охлаждения прямо из коробки. Основными отличительными особенностями являются расположение компонентов, открытая передняя решетка и пять вентиляторов, два из которых - 180x38 мм вентиляторы Dynamic PWM или Prisma RGB, созданные специально для достижения максимального воздушного охлаждения при сохранении контролируемого уровня шума. Обеспечивая превосходную производительность охлаждения (с водяными контурами или без них), Torrent идеально подходит для пользователей высокого класса, которым нужен корпус, способный идти в ногу со временем и с постоянно расширяющимся рынком аппаратных апгрейдов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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