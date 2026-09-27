Корпус Fractal Design Torrent Black Solid FD-C-TOR1A-05
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Характеристики
Описание товара Корпус Fractal Design Torrent Black Solid FD-C-TOR1A-05
Соответствующий типоразмеру Full-Tower корпус Fractal Design Torrent Solid [FD-C-TOR1A-05] отличается повышенной эффективностью охлаждения. Главная особенность модели – открытое исполнение передней панели, представляющей из себя оригинальную решетку с тонкими ребрами. Фронтальная часть корпуса включает в себя два 180-миллиметровых вентилятора. На нижней панели размещены 3 устройства теплоотвода, соответствующие типоразмеру 140 мм. Корпус адаптирован к монтажу мощных компонентов – производительного процессора и игровых видеоадаптеров высокого класса. Форм-факторы совместимых материнских плат – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, SSI-EEB и Standard-ATX. Корпус станет отличным выбором для пользователей, желающих собрать мощный игровой ПК или универсальный системный блок, подходящий для решения задач любой сложности. Корпус Fractal Design Torrent Solid [FD-C-TOR1A-05] совместим с видеокартами, длина которых может достигать внушительных 461 мм. Максимальная высота кулера процессора – 188 мм. Блок питания не входит в комплект. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной до 230 мм.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
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