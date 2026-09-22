Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Pearl White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note 15
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
Unisoc Tiger T616
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718544
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note 15
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T616
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2+0,3 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Pearl White
Обеспечивает плавную работу, яркий экран и длительное время автономной работы. Подходит для общения, развлечений и повседневных задач.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 256 GB, С NFC, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black
-
В наличииЦена 9 450 руб. 9 890 руб.2363 руб. в СплитСмартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue
-
В наличииЦена 9 920 руб.2480 руб. в СплитСмартфон Realme Note 80 4/64Gb Black
-
В наличииЦена 10 000 руб. 12 890 руб.2500 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий
-
В наличииЦена 10 000 руб. 12 890 руб.2500 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный
-
В наличииЦена 10 010 руб.2503 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green
-
В наличииЦена 10 090 руб.2523 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 10 370 руб. 13 990 руб.2593 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
-
В наличииЦена 10 570 руб. 10 590 руб.2643 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 11 300 руб. 13 990 руб.2825 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый
-
В наличииЦена 11 300 руб. 13 990 руб.2825 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий
Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note 15
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T616
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2+0,3 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Обеспечивает плавную работу, яркий экран и длительное время автономной работы. Подходит для общения, развлечений и повседневных задач.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 256 GB, С NFC, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 256 GB, С NFC, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Pearl White - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Pearl White