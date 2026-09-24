Oitzmann - Oitzmann (Limited, Numbered) (4630356100817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oitzmann
Альбом (сингл)
Oitzmann
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 718293
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oitzmann
Альбом (сингл)
Oitzmann
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
OCEAN, PART 1: COLLAPSE, OCEAN, PART 2: CATASTRO, OCEAN, PART 3: CATHARS!, ИзВЕЧНАЯ, СТАРЫЙ КВАРТАЛ, ЛИШЬ УВИДЕТЬ, ПРОХОЖИЙ, ПЛАНЫ НА ОСЕНЬ, ДОМОЙ, ДАЛЕКИЕ-БЛИЗКИЕ, МАЛЕНЬКИЙ Я
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oitzmann - Oitzmann (Limited, Numbered) (4630356100817) виниловая пластинка
OITZMANN – это музыкальное воплощение Виталия Ильина, родом из Санкт-Петербурга. Его звучание – это атмосферное путешествие, где реальность переплетается со сном. Лиричная меланхолия здесь соседствует с героическим драматизмом, создавая уникальное полотно эмоций. Каждая композиция – это эхо глубоких переживаний, отголосок вечных душевных драм, оживающий в кинематографичных фортепианных партиях и пронзительном вокале.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oitzmann
Альбом (сингл)
Oitzmann
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
OCEAN, PART 1: COLLAPSE, OCEAN, PART 2: CATASTRO, OCEAN, PART 3: CATHARS!, ИзВЕЧНАЯ, СТАРЫЙ КВАРТАЛ, ЛИШЬ УВИДЕТЬ, ПРОХОЖИЙ, ПЛАНЫ НА ОСЕНЬ, ДОМОЙ, ДАЛЕКИЕ-БЛИЗКИЕ, МАЛЕНЬКИЙ Я
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Россия
OITZMANN – это музыкальное воплощение Виталия Ильина, родом из Санкт-Петербурга. Его звучание – это атмосферное путешествие, где реальность переплетается со сном. Лиричная меланхолия здесь соседствует с героическим драматизмом, создавая уникальное полотно эмоций. Каждая композиция – это эхо глубоких переживаний, отголосок вечных душевных драм, оживающий в кинематографичных фортепианных партиях и пронзительном вокале.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Oitzmann - Oitzmann (Limited, Numbered) (4630356100817) виниловая пластинка - купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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